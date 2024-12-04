Баку и Ереван отказались от советов Запада – Нарышкин

Сергей Нарышкин отметил, что Баку и Ереван игнорируют рекомендации Запада. Он добавил, что США утрачивают влияние в странах СНГ.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Азербайджан и Армения не прислушиваются к западным рекомендациям.

Руководитель СВР отметил, что Баку и Ереван предпочли договариваться и решать все вопросы, связанные с мирным урегулированием, самостоятельно.

Нарышкин также сообщил, что Вашингтон сегодня утрачивает свое влияние на всех фронтах, в том числе и в странах постсоветского пространства.

Помимо этого, он рассказал о том, как Запад не сумел помешать победе «Грузинской мечты» на выборах в парламент, добавив, что партия отказалась от навязываемой ей повестке.

При этом глава Службы напомнил, что страны СНГ и все постсоветское пространство остаются основным направлением атак американских и британских спецслужб.