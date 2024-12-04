Вестник Кавказа

Баку и Ереван отказались от советов Запада – Нарышкин

Баку и Ереван отказались от советов Запада – Нарышкин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Нарышкин отметил, что Баку и Ереван игнорируют рекомендации Запада. Он добавил, что США утрачивают влияние в странах СНГ.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Азербайджан и Армения не прислушиваются к западным рекомендациям.

Руководитель СВР отметил, что Баку и Ереван предпочли договариваться и решать все вопросы, связанные с мирным урегулированием, самостоятельно.

Нарышкин также сообщил, что Вашингтон сегодня утрачивает свое влияние на всех фронтах, в том числе и в странах постсоветского пространства.

Помимо этого, он рассказал о том, как Запад не сумел помешать победе «Грузинской мечты» на выборах в парламент, добавив, что партия отказалась от навязываемой ей повестке.

При этом глава Службы напомнил, что страны СНГ и все постсоветское пространство остаются основным направлением атак американских и британских спецслужб.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку: Армения не может договориться сама с собой по миру с Азербайджаном

Баку: Армения не может договориться сама с собой по миру с Азербайджаном

Станислав Притчин: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в течение года

Станислав Притчин: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в течение года

Кямал Джафаров: Западные азербайджанцы обязательно вернутся в Армению

Кямал Джафаров: Западные азербайджанцы обязательно вернутся в Армению

Сдвиги в переговорах Баку и Еревана приведут к миру - Анкара

Сдвиги в переговорах Баку и Еревана приведут к миру - Анкара

Баку: прямые переговоры с Ереваном - лучший путь к нормализации отношений

Баку: прямые переговоры с Ереваном - лучший путь к нормализации отношений

Депутат партии Пашиняна срывал переговоры с Азербайджаном – Симонян

Депутат партии Пашиняна срывал переговоры с Азербайджаном – Симонян

Клаус Юргенс: Мир должен больше знать об Азербайджане

Клаус Юргенс: Мир должен больше знать об Азербайджане

Ван Юэ: опыт Азербайджана будет полезен Китаю

Ван Юэ: опыт Азербайджана будет полезен Китаю

Золтан Эгереши: возвращение азербайджанцев в Армению должно быть в мировой повестке

Золтан Эгереши: возвращение азербайджанцев в Армению должно быть в мировой повестке

Вахид Новрузов: мир с Азербайджаном в первую очередь полезен самой Армении

Вахид Новрузов: мир с Азербайджаном в первую очередь полезен самой Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы