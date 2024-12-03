Вестник Кавказа

Баку: Армения не может договориться сама с собой по миру с Азербайджаном

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конституция Армении – основное препятствие на пути достижения мира между Баку и Ереваном. Этому также мешают разногласия в позициях армянской стороны, заявили в МИД Азербайджана.

Подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном мешают разногласия в позициях Еревана, заявил замглавы МИД АР Эльнур Мамедов в Баку на международной конференции «Основные препятствия к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией».

«Одним из ключевых препятствий этому являются закрепленные территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении. Вторым препятствием является то, что члены армянской делегации за столом переговоров выступают с различных позиций»

- Эльнур Мамедов

Он передал, что Армения до сих пор не определилась с собственными границами, а желание присоединить Карабах продолжает быть заложено в государственность страны.

«Этот вопрос остается нерешенным даже после второй Карабахской войны»

- Эльнур Мамедов

Победитель в войне редко предлагает мир, отметил замминистра иностранных дел, однако Азербайджан пошел на этот невиданный шаг. Переговоры проводились в России, США и Казахстане, но устойчивого мира достигнуть не удалось. Тем не менее, в Баку надеются, что вопрос решится уже в скором времени.

На конференции выступил также депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эркин Гадирли. С его слов, преамбулу в армянской Конституции можно изменить при помощи референдума, однако этому мешает позиция Конституционного суда Армении о невозможности внесения правок.

«Мы не говорим о всей преамбуле. Нас интересует конкретное предложение в тексте, и его изменение возможно»

- Эркин Гадирли

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