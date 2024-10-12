Баку в двух шагах от мирного договора с Ереваном – Ильхам Алиев

Баку и Ереван серьезно продвинулись в согласовании мирного договора, на сегодня не согласованы лишь две его статьи, будущего мирного договора, заявил в интервью Дмитрию Киселеву президент Азербайджана Ильхаи Алиев.

Азербайджану и Армении осталось согласовать две статьи будущего мирного договора — по воздержанию от международных исков друг к другу и присутствию третьих стран на границе, заявил в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"По мирному договору мы на самом деле сделали большой прогресс. Из 17 статей этого документа 15 согласовано, осталось 2. Во время моей последней встречи с премьер-министром Армении в Казани то, что я услышал и почувствовал, было то, что эти две статьи не согласованы, но могут быть также Арменией приняты, я имею в виду наши условия"

- Ильхам Алиев

Одна из них касается воздержания от международных исков друг к другу, а другая - неразмещения представителей других стран на нашей границе, - пояснил азербайджанский лидер.

Еще одно важное требование - Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить Конституцию страны и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ, отметил президент.

"Первое – это изменить свою конституцию. Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение конституции – это не наша прихоть, это просто объективные условия"

- Ильхам Алиев

Второе условие - ликвидация Минской группы ОБСЕ: это решается консенсусом, и без согласия Армении этот вопрос формально решить невозможно. Тем не менее, Минская группа ОБСЕ, хоть она давно не функциональна, формально существует. Но если Армения признала Карабах частью Азербайджана, то Минская группа, которая была создана для решения карабахского вопроса, просто не нужна. Однако нежелание Армении ее ликвидировать говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны, - указал президент Азербайджана.