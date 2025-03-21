Ночное землетрясение потрясло юг Армении

Сейсмологи зафиксировали в Армении небольшое землетрясение. Оно произошло минувшей ночью на юге страны.

В ночь с 3 на 4 апреля в южной части Армении произошло землетрясение. Об этом информирует МВД республики.

Подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в Сюникской области. В эпицентре их сила достигала 4 баллов.

Согласно предварительным данным, в результате землетрясения никто не пострадал. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Напомним, несколько дней назад в Армении случилось землетрясение магнитудой 4,3. Его очаг располагался в нескольких километрах от границы с Грузией.