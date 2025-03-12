Границу Армении и Грузии тряхнуло сегодня днем

Землетрясение случилось на границе Армении и Грузии. Разрушений и пострадавших нет.

В Армении зафиксировали сейсмическую активность, магнитуда которой составила 4,3, рассказали в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Очаг землетрясения располагался в 2 км от госграницы с Грузией. Приборы обнаружили подземные толчки примерно в 14:00 дня по местному времени (13:00 по мск). Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, что в прошлый понедельник землетрясение случилось на севере Армении. В эпицентре оно ощущалось на 6 баллов.