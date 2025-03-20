Кобахидзе пообещал "Грузинской мечте" победу на муниципальных выборах

На фоне отказа грузинской оппозиции от участия в муниципальных выборах глава правительства Ираклий Кобахидзе гарантировал триумф "Грузинской мечты". По его словам, осенью главами всех 64 муниципалитетов будут члены правящей партии.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече со СМИ объявил о своей убежденности в бесспорной победе "Грузинской мечты" на запланированных на эту осень муниципальных выборах.

Отдельно Кобахидзе подчеркнул, что оппозиция не сможет добиться на муниципальных выборах абсолютно ничего и не получит ни одного места в 64 грузинских муниципалитетах.

"У нас есть амбиции добиться еще более высоких результатов, чем на парламентских выборах. Согласно сегодняшним исследованиям, наш рейтинг еще больше увеличился… Оппозиция обречена на очень тяжелое поражение во всех 64 муниципалитетах"

– Ираклий Кобахидзе

Также глава грузинского государства ожидает, что членами "Грузинской мечты" будут и все новые мэры по результатам муниципальных выборов.

Напомним, что системная оппозиция пока не намерена участвовать в этих выборах, требуя проведения внеочередных парламентских выборов под международным контролем.