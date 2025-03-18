Глава Тюрингии Марио Фогт, соратник нового канцлера Фридрих Мерца, выразил уверенность в том, что с завершением украинского конфликта российский газ вернется в ФРГ. Также будут заново установление контакты с российскими компаниями, прерванные в результате санкций против РФ.

Председатель правительства Тюрингия Марио Фогт (член лидировавшей на парламентских выборах партии Христианско-демократический союз) в интервью немецким СМИ заявил, что Берлину необходимо отказаться от неэффективной внешней политики и прямо следовать национальным интересам, в которые входят выгодные ФРГ бизнес-связи с Россией.

Прежде всего он подчеркнул, что восстановление импорта газа из России вполне реально – для этого есть инфраструктура (уцелевшая нитка "Северного потока-2") и потребность германских потребителей в дешевых энергоресурсах. Фогт ожидает, что германские власти заговорят об этом после украинского урегулирования.

Также потребуется выстроить заново и другие деловые контакты с российским бизнесом, для чего Германии будет необходимо как минимум смягчить санкции против России.

В целом, Марио Фогт раскритиковал слабую политику предшествовавшего немецкого правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем, выразив уверенность в том, что новый канцлер, лидер ХДС Фридрих Мерц будет более тверд в отстаивании интересов ФРГ в прямом диалоге с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

"Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы. Сейчас мы переживаем возрождение Realpolitik, когда другие государства действуют, четко руководствуясь своими интересами. Самое время и нам отбросить нашу наивность"

– Марио Фогт