Вестник Кавказа

Cаммит "Центральная Азия – Европейский Союз" стартовал в Самарканде

Cаммит "Центральная Азия – Европейский Союз" стартовал в Самарканде
© Фото: Оргкомитет Саммита ЦА-ЕС
Сегодня в Узбекистане открылся первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз". Председателем мероприятия выступает Шавкат Мирзиеев.

Двухдневный саммит "Центральная Азия – Европейский Союз" стартовал сегодня в Самарканде.

Встреча проходит под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Участие в саммите ЦА - ЕС принимают председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры стран региона - президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

В Самарканде стороны обсудят совместную реализацию транспортно-логистических проектов, сырьевое сотрудничество, возможности использования "зеленой" энергетики.

По словам президента Евросовета, саммит станет площадкой, на которой стороны определят направления сотрудничества для устойчивого развития стран ЦА и Еврозоны.

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