Cаммит "Центральная Азия – Европейский Союз" стартовал в Самарканде

Сегодня в Узбекистане открылся первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз". Председателем мероприятия выступает Шавкат Мирзиеев.
Двухдневный саммит "Центральная Азия – Европейский Союз" стартовал сегодня в Самарканде.
Встреча проходит под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Участие в саммите ЦА - ЕС принимают председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры стран региона - президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
В Самарканде стороны обсудят совместную реализацию транспортно-логистических проектов, сырьевое сотрудничество, возможности использования "зеленой" энергетики.
По словам президента Евросовета, саммит станет площадкой, на которой стороны определят направления сотрудничества для устойчивого развития стран ЦА и Еврозоны.