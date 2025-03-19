Президент Узбекистана встретился с главой дипломатии ЕС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял делегацию Евросоюза во главе с главой евродипломатии Каей Каллас, передает пресс-служба президента Узбекистана.
"Подчеркнута важность продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами в таких приоритетных направлениях, как торговля и логистика, включая раскрытие потенциала Транскаспийского транспортного коридора, цифровизация, «зеленая» энергетика, экология, модернизация инфраструктуры, и в других сферах с внедрением эффективных механизмов реализации инициатив и проектов"
– пресс-служба президента Узбекистана
Стороны договорились развивать сотрудничество, а также обсудили подготовку к проведению совместных мероприятий.
В частности Мирзиеев и Каллас обсудили проведение саммита представителей республик Центральной Азии и ЕС в Самарканде в начале апреля.