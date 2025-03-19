Вестник Кавказа

Президент Узбекистана встретился с главой дипломатии ЕС

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Лидер Узбекистана Мирзиеев принял делегацию ЕС. Стороны обсудили развитие сотрудничества, а также проведение саммита в Самарканде.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял делегацию Евросоюза во главе с главой евродипломатии Каей Каллас, передает пресс-служба президента Узбекистана.

"Подчеркнута важность продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами в таких приоритетных направлениях, как торговля и логистика, включая раскрытие потенциала Транскаспийского транспортного коридора, цифровизация, «зеленая» энергетика, экология, модернизация инфраструктуры, и в других сферах с внедрением эффективных механизмов реализации инициатив и проектов"

– пресс-служба президента Узбекистана 

Стороны договорились развивать сотрудничество, а также обсудили подготовку к проведению совместных мероприятий. 

В частности Мирзиеев и Каллас обсудили проведение саммита представителей республик Центральной Азии и ЕС в Самарканде в начале апреля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Заказ такси облегчат в аэропорту Ташкента

Заказ такси облегчат в аэропорту Ташкента

Что попробовать в Узбекистане: главные блюда национальной кухни

Что попробовать в Узбекистане: главные блюда национальной кухни

Россия вошла в топ-5 по числу туристов в Узбекистане

Россия вошла в топ-5 по числу туристов в Узбекистане

Узбекистану удалось добиться посещаемости школ

Узбекистану удалось добиться посещаемости школ

На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение

На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение

В Узбекистане заработал единый номер экстренного вызова

В Узбекистане заработал единый номер экстренного вызова

Узбекистан наращивает экспорт золота

Узбекистан наращивает экспорт золота

Аккумуляторы для электроскутеров будут выпускать в Ферганской области

Аккумуляторы для электроскутеров будут выпускать в Ферганской области

На границе Узбекистана и Афганистана пылает сухостой

На границе Узбекистана и Афганистана пылает сухостой

Дагестан и Узбекистан объединяются в туризме

Дагестан и Узбекистан объединяются в туризме

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы