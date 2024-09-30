6 способов сделать путешествие в Узбекистан незабываемым

В самом сердце Шелкового пути в Центральной Азии находится Узбекистан - страна древних медресе, величественных минаретов и шумных базаров. Расскажем, чем заняться в Узбекистане, чтобы познакомиться с культурой страны, начиная от музыкальных представлений и заканчивая традиционной кухней.

Культурное наследие Узбекистана формировалось на протяжении нескольких тысяч лет. Во времена Великого Шелкового пути Самарканд был плавильным котлом культур со всего мира, многие их которых оставили свой след. Кроме того, Узбекистан может предложить что-то для каждого типа путешественников: кто-то хочет восхищаться архитектурой, а кто-то исследовать кладбище кораблей на берегу исчезающего Аральского моря.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Полюбоваться исторической архитектурой Шелкового пути

Самарканд, Бухара и Хива - это главные города на пути исторического Шелкового пути. Все три города являются частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, по сути это музеи под открытым небом. История Самарканда - самого древнего из них - насчитывает тысячелетия. В северо-восточной части города можно увидеть руины Афрасиаба, где располагался древний Самарканд в XIII веке до н.э. В южной части Самарканда можно наблюдать влияние империи Тамерлана. Большая часть исламской архитектуры города, включая медресе в Регистане, мавзолей Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханым и мавзолей Тамерлана Гур-Эмир, были созданы при Тимуридах. После изучения исторических памятников Самарканда, путешественников ждет Бухара, которая была религиозным, культурным и просветительским центром Центральной Азии. Наконец, визит в Узбекистан не будет полным, если не провести хотя бы день в Хиве. Не стоит также пропускать Шахрисабз и города Ферганской долины.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Отведать плов и не только

Плов в Узбекистане готовят везде, но в каждой части страны и даже разных городах есть свои кулинарные секреты. Хотя многие разновидности плова готовят из одних и тех же ингредиентов, каждый ошпаз (специалист по приготовлению плова) придерживается собственного рецепта. В Ташкенте стоит отправиться в центр плова Беш Козон. В других городах Узбекистана плов можно попробовать в любом местном кафе, но есть его лучше на обед, так как он слишком тяжелый для вечернего приема пищи. Кроме того, стоит попробовать и другие узбекские блюда. Для начала, лепешки нон из тандыра, которые подают к каждому приему пищи. В качестве супа можно выбрать лагман с мясом, овощами и лапшой или шурпу. Популярны у туристов манты и казон-кабоб. В Хиве стоит обязательно попробовать шивит-оши из зеленой лапши, мяса, специй и соуса. Мясо в стране очень популярно, но есть рестораны, которые предлагают и вегетарианские блюда.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посмотреть традиционное музыкальное представление на площади Регистан

Музыка играет большую роль в культуре Узбекистана. Есть разновидность музыки Шашмаком, уникальная для Узбекистана и Таджикистана, которая включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Во время исполнения этих музыкальных композиций используется дутар (инструмент типа лютни), гиджак (похож на кеманчу), танбур (струнный инструмент с длинным грифом) и дойра (бубен). Получить представление об этом музыкальном жанре можно на самаркандской площади Регистан. Подобные выступления бывают и в других местах, например в Ляби-Хауз и у крепости Арк в Бухаре, а также на улицах старого города в Хиве.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Узнать о ремеслах Узбекистана

В Ташкенте, Бухаре и Риштане можно посетить гончарные мастерские, а в Маргилане туристов ждет шелкоткацкая фабрика. Узнать о производстве шелковой бумаги можно во время посещения самаркандской фабрики. Из других необычных мест есть студии миниатюрной живописи Бухары. В столичном Ташкенте развито и современное искусство. Хива имеет давние традиции резьбы по дереву, но есть и другие виды ремесел, мастерами которых славился город, включая керамическое и кожевенное ремесло, судостроение и резьбу по камню. Сузани - это узбекская ручная вышивка, название которой произошло от персидского слова "сузани" или игла. В Узбекистане издавна вышивали коврики, покрывала, стенные панно для юрт. Их традиционно изготавливали в качестве приданого для новой семьи. Теперь можно найти сюзане со всеми видами узоров на многочисленных рынках и магазинах Узбекистана. Из них получаются хорошие сувениры.

Посетить "кладбище" кораблей Аральского моря

Путешественники могут посетить Каракалпакстан, чтобы увидеть высохшее дно Аральского моря с "кладбищем" кораблей, бывшие приозерные города Муйнак и Нукус, экс-остров Барсакельмес и засушливое плато Устюрт. На посещение Аральского моря стоит выделить не менее двух дней, поскольку сначала нужно добраться до Нукуса. Находясь в городе, можно посетить Музей Савицкого, чтобы увидеть уникальную коллекцию русского авангардного искусства.

Переночевать в юрте

Если хочется испытать на себе кочевую жизнь, можно провести ночь в юрте. Традиционно обстановка в юртах спартанская, но в юртовых лагерях, куда приезжают туристы, часто есть удобные лежанки и здание с удобствами. Популярны экскурсии с ночевкой в одном из юрточных лагерей, в которую также входит катание на верблюдах и ужин с небольшим представлением у костра. Особенной популярностью пользуются юрты около города Нурата, но есть юрточные лагеря, доступные для туристов, и в Каракалпакстане.