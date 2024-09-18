Как путешествовать по Узбекистану на поездах в 2024 году: как купить билет, цены и маршруты

Узбекистан набирает популярность у туристов из России. С развитием железнодорожных маршрутов путешествовать по стране, где проходил Великий Шелковый путь, стало намного проще. Расскажем, как купить билеты на поезда в Узбекистане, какие типы поездов есть и куда можно на них доехать, сколько стоят билеты, где искать расписание и как долго длится поездка.

Поезд - это идеальный способ путешествовать по Узбекистану между городами Шелкового пути: Самаркандом, Бухарой, Хивой и Ташкентом. Особенной комфортной будет поездка на самом быстром поезде страны "Афросиаб". Хотя билет на него обойдется дороже, чем на другие поезда в Узбекистане, путешественники отмечают, что уровень комфорта и экономия времени того стоят.

Почему стоит путешествовать по Узбекистану на поезде?

Узбекистан довольно пустынный, расстояния большие, а по дороге встречается не так много интересных достопримечательностей. Таким образом, поездка на маршрутке между городами будет довольно долгой, а из-за жаркого климата Узбекистана не слишком комфортной. В поездах больше места, чем в маршрутках или такси, а быстрые поезда не уступают по скорости автомобильному транспорту.

Какие поезда есть в Узбекистане?

В Узбекистане курсируют четыре типа поездов: "Афросиаб" (Afrosiyob), "Шарк" (Sharq), пассажирские поезда и международные поезда.

"Афросиаб"

"Афросиаб" - это удобный высокоскоростной поезд, разработанный испанской компанией, который соединяет Ташкент с Самаркандом, Бухарой и Карши. Этот тип поезда очень популярен и билеты на время праздников или высокого сезона очень быстро раскупаются. В стоимость билета на "Афросиаб" входит чай со сладостями. В поездах есть розетки, USB-разъемы, кондиционеры. Доступны билеты в VIP класс, бизнес и эконом.

Куда можно уехать на "Афросиабе"?

Ташкент - Самарканд (2,5 часа, от 2300 рублей)

Ташкент - Бухара (4 часа 20 минут, от 3300 рублей)

Самарканд - Бухара (1 час 43 минуты, от 1800 рублей)

Ташкент - Карши (3 часа 40 минут, от 3000 рублей)

Самарканд - Карши (1 час 11 минут, от 800 рублей)

“Шарк”

Более старомодный поезд называется "Шарк", он медленнее "Афросиаба", но зато дешевле примерно в два раза. Поезда "Шарк" тоже используется для поездок в Ташкент, Самарканд и Бухару. Поездка в этом типе поезда будет менее плавной, но их в сезон разбирают не так быстро. В этом поезде также есть 1-ый и 2-ой класс, а также СВ, но во 2-ом классе USB-разъемы есть редко, как и кондиционер.

Куда можно уехать на "Шарке"?

Ташкент - Самарканд (3 часа 24 минуты, от 1000 рублей)

Ташкент - Бухара (6 часов 24 минуты, от 1400 рублей)

Самарканд - Бухара (2,5 часа, от 900 рублей)

Самарканд - Ташкент (3 часа 49 минут, от 1300 рублей)

Бухара - Самарканд (2 часа 26 минут, от 900 рублей)

Бухара - Ташкент (6 часов 39 минут, от 1400 рублей)

Пассажирские поезда

Пассажирские поезда в Узбекистане идут дольше всего, поэтому их еще называют ночными, но это единственный вариант, чтобы путешествовать на достаточно большие расстояния. Билет можно купить в СВ, в четырехместное купе или плацкарт. Кондиционер и USB-разъемы есть только в 1-м классе.

Куда можно уехать на пассажирском поезде?

Вариантов очень много, самые популярные маршруты включают в себя:

Ташкент - Хива (14,5 часов, от 1600 рублей)

Ташкент - Самарканд (4 часа, от 1200 рублей)

Хива - Ташкент (15,5 часов, от 1600 рублей)

Хива - Бухара (7 часов, от 1000 рублей)

Ташкент - Нукус (почти 17 часов, от 1700 рублей)

Ташкент - Бухара (7,5 часов, от 1200 рублей)

Самарканд - Андижан (11-12 часов, от 1400 рублей)

Бухара - Андижан (14,5 часов, от 1500 рублей)

Самарканд - Карши (1 час 48 минут, от 400 рублей)

Другой поезд в Ферганскую долину Ташкент - Андижан идет 6-7 часов через Коканд, Маргилан и другие города (от 1000 рублей).

Международные поезда

Из РФ и Казахстана в Ташкент можно доехать по железной дороге из некоторых городов, например, Москвы (через Туркестан), Волгограда (через Бухару и Самарканд), Новосибирска (через Шымкент). Этой осенью транспортные структуры двух стран также прорабатывают вопрос запуска туристических поездов между столицами.

Где найти расписание Узбекских железных дорог?

Проверить актуальное расписание поездов в Узбекистане можно на официальном сайте Узбекских железных дорог. Кроме узбекского сайт доступен на русском и английских языках.

Как купить билет на поезд в Узбекистане?

Самый простой способ - купить билеты через сайт или приложение РЖД, официальный сайт Узбекских железных дорог или через приложение Uzrailway tickets. Сначала стоит сравнить цены, на одном из сайтов билет может продаваться дешевле. Это возможно сделать за максимум 45 дней до поездки. Если есть карта нероссийского банка, перед покупкой на УзЖД нужно зарегистрироваться на сайте по телефону, электронной почте или аккаунту в некоторых соцсетях.

Далее нужно выбрать пункты назначения и даты поездки, после чего будет доступна информация о вариантах поездов и количестве оставшихся мест. После выбора поезда откроется информация о вагонах, местах и ценах. После этого следует ввод личных данных, включая номер паспорта, и выбор варианта оплаты. Билет можно сохранить со страницы, также он приходит на электронную почту.

Для посадки на поезд достаточно будет показать билет и QR-код на телефоне. С 2019 года если пройти электронную регистрацию в личном кабинете, то в кассе электронный билет обменивать на физический бланк не нужно. Стоит приехать на вокзал как минимум за полчаса, поскольку в крупных городах, особенно в Ташкенте и Самарканде, на проверке багажа и посадке могут быть длинные очереди.

Купить билеты на поезд можно и на любой железнодорожной станции, с собой необходимо взять паспорт. В кассе заплатить можно наличными деньгами. Важно помнить, что в Ташкенте два железнодорожных вокзала: центральный или северный вокзал, а также южный.