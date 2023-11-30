Вдоль Великого Шелкового пути Узбекистана: топ-5 лучших автомаршрутов

Путешествие на собственном или арендованном автомобиле по Узбекистану позволит сойти с проторенных дорог и увидеть менее посещаемые места, не прибегая к услугам посредников. Одним из лучших вариантов автомобильного путешествия станет самостоятельное изучение того, что осталось в стране от древних караванных путей.

Расскажем о пяти самых интересных автомобильных маршрутах по следам Великого Шелкового пути в Узбекистане, а также о том, что нужно знать, планируя автомобильное путешествие в эту страну.

Путешествовать по Узбекистану можно и без автомобиля. Между самыми крупными городами хорошо развиты железнодорожные перевозки, между менее удаленными населенными пунктами можно передвигаться на маршрутках. А в те уголки страны, куда не добраться на общественном транспорте доставит такси или экскурсионный автобус. Но туристы, обладающие действующими водительскими правами РФ, могут пользоваться ими и на территории Узбекистана.

На протяжении сотен лет Узбекистан был важным местом на торговой карте Средней Азии, так как через эту страну проходили участки Великого Шелкового пути, тянущиеся между востоком и западом. И хотя груженые специями и шелком караваны остались в далеком прошлом, проследить эти маршруты можно самостоятельно во время впечатляющего и живописного автомобильного путешествия через самое сердце Центральной Азии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самарканд-Бухара - лучший выбор

Расстояние: 270 км - один день

Тем, кто мечтал отправиться в путешествие по следам Великого Шелкового пути, понравится маршрут от Самарканда до Хивы. Дороги на этом отрезке пути будут в неплохом состоянии, а по пути между двумя легендарными центральноазиатскими городами Великого Шелкового пути встретится множество исторических и архитектурных достопримечательностей. После пары дней в Самарканде нужно отправиться на северо-запад из города, сделав небольшую остановку у Мемориального комплекса имама Аль-Бухари, а затем продолжить движение по трассе М37 через Зеравшанскую долину. Еще одна обязательная остановка будет у бывшей резиденции Караханидов Рабат-и Малик, а позднее караван-сарая, расположенного недалеко от города Навои.

Примерно за час до Бухары, стоит остановиться в Гиждуване, чтобы осмотреть медресе Улугбека XV века и близлежащую мастерскую керамиста Абдулло Нарзуллаева. Примерно через 15 км можно немного свернуть с дороги в Вабкент, чтобы полюбоваться минаретом XII века высотой почти 40 метров. Из Бухары обратно в Самарканд можно проложить маршрут через древнее городище Еркурган и город Карши со средневековыми медресе и мечетями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поездка по Сурхандарье - сойти с проторенных дорог

Расстояние: Самарканд–Термез; 380 км - 2 дня

Через горный перевал Тахтакарача из Самарканда можно добраться до Шахрисабза - родного города тюрко-монгольского завоевателя Тамерлана. Среди основных достопримечательностей здесь можно отметить руинированную резиденцию Тамерлана Ак-Сарай, мавзолей его старшего сына и мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом, построенную по инициативе внука Тамерлана. Дальше можно поехать на юго-восток по шоссе М39 в Сурхандарьинскую область, остановившись на ночевку в Байсуне. Путь пройдет около ущелья Железные ворота - горный проход около кишлака Дербент.

Горные пейзажи сменятся на равнины после прибытия в Термез, расположенный на берегах реки Амударья, неподалеку от Афганистана. Буддийский храмовый комплекс Фаязтепа I-III века н. э., а также руины античной крепости Кампыртепа демонстрируют древнее прошлое этого региона, в то время как Мавзолей Аль-Хакима ат-Термизи и руины крепости руины крепости Кырк Кыз относятся к средневековой исламской эпохе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ферганская долина - традиционная узбекская культура

Расстояние: 700 км - 3-4 дня

Поездка по широкой Ферганской долине продемонстрирует путешественникам такие проявления традиционной узбекской культуры, как многочисленные кишлаки, мечети, чайханы и традиционные базары. Из Ташкента по A373 сначала нужно доехать в Коканд через Ангрен, затем по автомобильному туннелю проехать под перевалом Камчик через Чаткальский хребет. Коканд был столицей Кокандского ханства XVIII-XIX веков. Здесь можно посетить дворец Худояр-хана - одного из ханов Коканда.

Из Коканда стоит отправиться в город Фергана через узбекский центр керамики Риштан. Из Ферганы также стоит съездить в близлежащий Маргилан, чтобы зайти на шелкопрядильную фабрику и базар Кумтепа. Из Ферганы можно отправиться на север в консервативный город Наманган через древнее городище Аксикент. Обратно в Ташкент маршрут можно проложить через традиционные мастерские по изготовлению ножей в Чусте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Хивы в Нукус через пустынные крепости Каракалпакстана

Расстояние: 240 км - 2 дня

В пустыне Кызылкум, расположенной на северо-западе Узбекистана, спрятано более дюжины древних крепостей. Их можно посетить из Хивы, а на ночь лучше остановиться в Нукусе. В первую очередь стоит увидеть бывшую столицу древнего Хорезма Топрак-Кала и три крепости в Аяз-Кала. По пути в Нукус стоит остановиться у зороастрийской погребальной башни Чилпык. Город Нукус - это столица Каракалпакстана - республики внутри Узбекистана. Здесь стоит зайти в музей Савицкого, где хранится одна из лучших в мире коллекций русского авангардного искусства.

Аральское море - для настоящих исследователей

Расстояние: 600 км - 2 дня

Одним из самых необычных приключений в будет поездка на внедорожнике по плато Устюрт к отступающим берегам исчезающего Аральского моря - некогда четвертого по величине пресноводного озера. Дорога приведет путешественников из Нукуса в Муйнак - бывший рыболовецкий порт Аральского моря, теперь наиболее известный "кладбищем кораблей". Окрестности здесь похожи на декорации к серии фильмов про "Безумного Макса". Переночевать при надобности здесь можно в юрточном лагере.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистан на машине: что нужно знать?

Состояние автомобильных дорог в Узбекистане наиболее хорошее в городах, ремонт проводится часто, а вот между населенными пунктами качество дорожного покрытия снижается. Крупные автомагистрали Узбекистана, как правило, находятся в хорошем состоянии, тем не менее риск встретить выбоины все равно есть.

В Каракалпакстане дороги, к сожалению, плохие, поэтому стоит тщательно подготовиться, если машина может не выдержать, путешествие в эту часть страны лучше отложить.

Необходимо провести заранее техосмотр автомобиля, взять запаску и необходимые инструменты.

Стоит продумать логистику заправок и отметить проверенные другими туристами АЗС, поскольку бензин на некоторых заправках в Узбекистане может встречаться некачественный. Местные жители вообще чаще используют пропан и метан в качестве топлива.

КПП в Узбекистане встречаются довольно часто, на них обычно образуются пробки.

С прошлого года ограничение скорости в Узбекистане составляет 100 км/ч на междугородних дорогах или 60 км/ч в городах, не выше 70 км/ч - в менее крупных населенных пунктах, за 300 метров до школ и детсадов нужно сбавить скорость до 30 км/ч.

Кроме того, в Узбекистане водитель, въезжающий на кольцевую развязку, преимущество перед уже находящимися на ней транспортными средствами.