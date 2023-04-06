Термез: что нужно знать о поездке в древнейший город Узбекистана

В Термезе можно увидеть архитектурные и археологические памятники, руины древних зороастрийских и буддистских городищ и крепостей, а также памятники более поздней исламской архитектуры. Расскажем, где находится Термез, как туда добраться и когда лучше ехать, где остановиться на ночлег, а также что посмотреть в городе и окрестностях.

Через Термез, который считается одним из древнейших городов Узбекистана, проходил Великий Шелковый путь. Город заинтересует любителей истории и археологии.

Где находится Термез?

Самый южный город Узбекистана Термез располагается около границы с Афганистаном. Это административный центр Сурхандарьинской области. Город лежит на правом берегу Амударьи, на левом берегу расположен афганский Хайратон. Также через Термез протекает река Сурхандарья. Крупнейший речной порт Узбекистана расположен там же в Термезе. Расстояние от Ташкента до Термеза составляет более 650 км, Самарканд ближе - в примерно 350 км, а Бухара находится в 430 км. Ближе всего из крупных городов Шахрисабз - примерно 280 км.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях туристов меньше, чем в центральном Узбекистане: кого-то пугает близость к Афганистану, кто-то предпочитает уделить время более известным городам, таким как Хива, Бухара и Самарканд.

Чем знаменит Термез?

Термез был завоеван Александром Македонским в 329 году до н. э. Также этот город входил в состав государства Ахеменидов, греко-бактрийского царства, кушанского царства. Позже Термез находился под властью Арабского халифата, Саманидов и числа тюркских династий. Город был разрушен Чингисханом в 1220 году. Новое селение возникло в XIV веке южнее руин. В XVI веке пришла череда узбекских династий. В конце XIX века Бухарский эмират передал эти земли правительству России для строительства военной крепости. Городом селение, которое называлось Паттагиссар, стало в 1929 году, тогда же его переименовали обратно в Термез. Когда Узбекистан был в составе СССР, именно Термез был самым южным городом Советского Союза.

Как добраться до Термеза?

Удобнее всего добираться в Термез на самолете: из Москвы и Санкт Петербурга есть прямые рейсы.

Путешествие из Москвы продлится 4,5 часа (цены в одну сторону начинаются от 11 тысяч рублей)

Из Петербурга - чуть более 5 часов (стоимость начинается с 13 тысяч рублей).

C пересадкой в Ташкенте будет дешевле. Полет из Ташкента длится менее 1,5 часов. От аэропорта до центра Термеза добираться 15 минут на такси или трансфере.

Железнодорожный вокзал Термеза расположен на севере города в нескольких минутах езды на автобусе или такси от центра. От Ташкента сюда можно доехать на ночном поезде за 14 часов (плацкарт стоит около 2000 рублей), он идет через Самарканд - оттуда ехать 9 часов (около 1500 рублей). До Карши на поезде ехать 7 часов (билет в плацкарт стоит около 1000 рублей).

Из Москвы прямые поезда в Термез не ходят, но если хочется путешествовать именно поездом, можно доехать до Ташкента, а оттуда до Термеза. Из Волгограда и Верхнего Баскунчака поезда ходят до Карши.

Автостанция Термеза расположена за пределами города, на трассе М39, от центра до него можно доехать на маршрутке. Отсюда ходит транспорт до Денау, Байсуна, Карши и других крупных городов и небольших населенных пунктов. По городу ходят маршрутки, автобусы и такси.

Когда лучше ехать в Термез?

Термез расположен в самой жаркой части и страны с резко континентальным климатом, поэтому необходимо избегать летних месяцев, температура воздуха днем доходит до +42°С. Дожди здесь редкое явление и обычно бывают только зимой и в начале весны. Самые комфортные по температуре месяцы - это март, апрель, октябрь и ноябрь. Сюда можно приезжать и зимой: днем температура воздуха обычно составляет от +10°С до +15°С.

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Где остановиться в Термезе?

В современной части Термеза, которую начали застраивать южнее только с XIX века, исторических достопримечательностей мало. Поэтому почти все интересные места можно найти на окраине города или сразу за его пределами. Но почти все отели расположены в центре нового города, именно здесь и стоит остановиться из-за близости к магазинам, кафе, ресторанам и транспортным остановкам. Самый центр можно найти по башне с часами, расположенной на пересечении улицы Алишера Навои с улицей Имама Ат-Термези, которая считается главной.

Что посмотреть в Термезе?

Археологический музей

Именно с этого места стоит начинать осмотр достопримечательностей, поскольку в центре города больше нет ничего особенного. В археологическом музее Термеза хранятся экспонаты, найденные на многочисленных археологических площадках Сурхандарьинской области. Чтобы лучше понять исторический контекст, имеет смысл сначала посетить музей, а потом осматривать главные достопримечательности. Рядом с музеем можно прогуляться в городском парке с некоторыми памятниками.

Фаязтепа

Фаязтепа или Фаяз-тепе - это буддийский храм, где были обнаружены фрески и скульптуры, которые теперь находятся в музеях Термеза и Ташкента. Фаяз-Тепе, вероятно, был заброшен в III веке н. э., когда сасаниды вторглись в Бактрию. Стоимость посещения храма обычно включена в билет археологического музея, фотосъемка оплачивается дополнительно. Храмовый комплекс расположен в 15 км к западу от современного Термеза, недалеко от главной трассы М39. Сюда можно доехать на маршрутном автобусе №15, останется дости пешком только 1 км.

Зурмала

Зурмала - это буддийская ступа из сырцового квадратного кирпича высотой более 13 м, которая относится к I-II векам н.э., а именно к периоду Кушанского царства. Ступа находится в нескольких километрах от Термеза, доехать можно на маршрутке №15. Осмотр бесплатный.

Мавзолей Аль-Хаким ат-Тирмизи

В 6 км к западу от современного Термеза стоит мавзолей, где похоронен выдающийся представитель суфизма Аль-Хаким ат-Тирмизи, живший IX веке. Сразу за ним находятся руины древнего Термеза. Сохранились лишь небольшие участки стен цитадели, большая часть была разрушена монголами. Внутри этих стен располагалась цитадель и важнейшие учреждения. Рядом есть филиал археологического музея с оригинальным надгробием ат-Тирмизи. Входной билет в мавзолей стоит около 100 рублей. Добраться можно на той же маршрутке №15.

Крепость Кырк Кыз

Крепость Кырк Кыз - это городище I-VI веков н. э. в 15 минутах езды от Термеза (8 км). Добраться можно на маршрутке №14. Мемориальный комплекс Султан Саодат в XI-XV веков н.э. и Кокилдор Ханака XVI века н.э. находятся в нескольких минутах ходьбы. Вход везде бесплатный.

Что посмотреть в окрестностях Термеза?

Если смотреть не только крупные города, но и в целом Сурхандарьинскую область с горными массивами и степными ландшафтами, гротами, суфийскими мавзолеями, горными деревнями и даже водопадами, лучше всего путешествовать на собственном или арендованном автомобиле или с гидом или экскурсионной группой. Но даже в Термезе не до всех достопримечательностей можно доехать на общественном транспорте. В целом осмотреть основные достопримечательности около Термеза можно осмотреть во время экскурсии за полдня, если добавить более дальние - то нужно закладывать часов 7.

Кампыртепа

Крепость Кампыртепа иди Кампыр-тепе расположена в 30 км ниже по течению от Термеза, это был город в северной Бактрии, к северу от реки Окс, основанный . Возможно, это было место, где Александр Македонский переправился через Амударью (Окс в древности). Цитадель большая и состоит из более чем 100 комнат. Помимо керамики и скульптуры, в Кампыр-Тепе были обнаружены фрагменты бактрийских папирусных рукописей. В Кампыр-Тепе были найдены памятники эллинизма, зороастризма и буддизма схожих периодов времени. Сюда общественный транспорт не ходит, вход бесплатный.

Джаркурганский минарет

Минарет XII века расположен в селе Минор, в 7 км от Джаркургана и в 38 км от Термеза. На маршрутке можно доехать до Джаркургана, а дальше на такси. Вход бесплатный, на минарет можно подняться.

Мавзолей Зу-ль-кифль

На острове Арал-Пайгамбар, расположенный не так далеко от древнего Термеза, есть мавзолей Зу-ль-кифль, где похоронен пророк Зу-ль-кифль, сын исламского пророка Айюба, но посетить его нельзя.