Бакинская декларация о создании Диалога по климату и инновациям SPECA подписана на COP29

Министерская встреча SPECA (Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии) по Диалогу по климату и инновациям прошла сегодня в Баку в рамках COP29. По ее итогам была подписана совместная декларация.

В Баку сегодня утром состоялась Министерская встреча SPECA по Диалогу по климату и инновациям – она проводилась в рамках климатической конференции COP29. Подробности о событии рассказали в Минэкономики Азербайджана.

Глава ведомства Микаил Джаббаров поведал о большом значении SPECA для региона.

Было обращено внимание на тот факт, что SPECA заложила значимую базу для регионального сотрудничества – она оказывает содействие экономическому развитию, экологической устойчивости, а также развитию инноваций в странах-участницах программы. При ее поддержке укрепляется экономика стран, они формируют будущее, готовое принять вызовы в области изменения климата.

Было указано также, что диалог в рамках SPECA по вопросам климата и инноваций представляет собой важную и единую платформу, которой пользуются многие страны. Путем диалога они смогут способствовать достижению целей в рамках Парижского соглашения и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Кроме того, диалог приносит пользу при подготовке совместных стратегий для борьбы с различными – экологическими, социальными и экономическими – последствиями изменения климата.

Кроме того, было заявлено, что диалог SPECA по вопросам климата и инноваций помогает облегчить переход к низкоуглеродной экономике, которая будет обладать большей устойчивостью. Диалог также позволит привлечь заинтересованных представителей различных секторов для разработки конкретных решений, которые облегчат обмен знаниями и "зеленое" развитие. Планируется также, что он сыграет важную роль в дальнейшем внедрении в регионе устойчивых практик, связанных с инновациями. Получат поддержку и такие инициативы, как увеличение доли возобновляемой энергетики в энергетике, рост энергоэффективности и переход к циркулярной экономике.

Помимо прочего, была отмечена роль Многостороннего трастового фонда SPECA: он будет играть роль гибкого механизма для решения таких важных для всех проблем, как изменение климата, экономическая интеграция и устойчивое развитие.

Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армида Салсия Алишахбана и исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (UNECE) Татьяна Молчан рассказали о том большом значении, которое диалог и совместные инициативы имеют для преодоления глобальных проблем, связанных с изменением климата. Было указано на то, что диалог может позволить достичь синергии в таких областях, как упрочение инновационных экосистем и технологий устойчивого развития. Было обращено особое внимание на важность эффективного использования инноваций для целенаправленных действий, связанных с борьбой с изменением климата, устойчивостью и процветанием.

Другие выступающие – вице-премьер Казахстана, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, заместитель главы Минэкономики Кыргызстана Санжарбек Болотов, замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов обратили внимание на важность регионального и международного сотрудничества по климату. Они также поделились мнением о потенциальных преимуществах от Многостороннего трастового фонда и Диалога по климату и инновациям.

В числе прочего прошли презентации Диалога по климату и инновациям SPECA и Многостороннего трастового фонда SPECA. Было заявлено о создании диалога и открытии Фонда.

По итогам встречи ее участники подписали Бакинскую совместную декларацию министров о создании Диалога по климату и инновациям SPECA.