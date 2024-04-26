Вестник Кавказа

Как археологи обнаружили еще два древних города Великого Шелкового пути?

Мария Уткина
Как археологи обнаружили еще два древних города Великого Шелкового пути?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе революционного открытия археологи смогли обнаружить руины двух древних городов, расположенных на торговых маршрутах Великого Шелкового пути на территории Центральной Азии. Расскажем, где находились Тугунбулак и Ташбулак, когда эти города были основаны, как и когда их обнаружили, а также какое значение эта находка имеет для региона.

Открытие этих древних городских центров, которые, как полагают ученые, процветали между VI и XI веками, шире раскрывает исторический контекст о влиянии тюркских династий в регионе. Учитывая свидетельства оживленной торговли и сложной инфраструктуры, Тугунбулак и Ташбулак были не просто изолированными горными селениями, а ключевыми городами древней глобальной сети.

Где находятся Тугунбулак и Ташбулак?

Руины средневековых городов Тугунбулака и Ташбулака расположены на юго-востоке Узбекистана, недалеко от национального парка Заамин. Основанные неподалеку друг от друга Тугунбулак и Ташбулак были заселены один с VI, а другой с VIII века, соответственно, по конец X века нашей эры. Более крупный Тугунбулакбыл центром переработки железной руды, его площадь занимала около 120 га, что почти в 10 раз больше, чем у Ташбулака. На территории этого города были найдены крепостные стены, сельскохозяйственные террасы и другие укрепления. В отличие от Ташбулака с предполагаемым числом жителей в пару тысяч человек, в Тугунбулаке могли жить десятки тысяч человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как обнаружили Тугунбулак и Ташбулак?

Традиционно Великий Шелковый путь рассматривался как обширная торговая сеть, соединяющая скорее равнинные города, однако со временем эта точка зрения стала меняться. Началось все с того, что еще 13 лет назад группа археологов во время экспедиции отыскала следы высокогорного поселения Ташбулак на территории Узбекистана. Тогда археологи наткнулись на керамические черепки, захоронения и другие признаки централизованного поселения в этом высокогорном регионе. А уже в 2022 году археологи подключили к исследованиям Тугунбулакадроны с технологией лазерного сканирования. После этого были созданы подробные трехмерные карты Тугунбулака с указанием, где были стены, сторожевые башни и дороги, что подтвердило наличие организованного и укрепленного города. Это открытие изменило восприятие Великого Шелкового пути на территории Узбекистана, подчеркнув роль высокогорных городов как активных центров древних торговых караванных систем.

Хронология обнаружения Тугунбулака и Ташбулака:

  • 2011 - международная группа археологов впервые обнаружила следы Ташбулака;
  • 2012-2014 - предварительные раскопки в Ташбулаке выявляют керамические черепки, курганы и намеки на городскую планировку;
  • 2015 - местный житель сообщил о похожих глиняных фрагментах в своем дворе;
  • 2018 - раскопки расширились до Тугунбулака, что позволило обнаружить более существенные доказательства существования городов на высокогорье;
  • 2022 - беспилотники, оснащенные датчиками LiDAR, выявили укрепленные сооружения, стены и дороги Тугунбулака;
  • 2024 - публикация в журнале Nature и последующая высокая оценка экспертами значения этого открытия для изучения истории Великого Шелкового пути.

Что нашли в Тугунбулаке и Ташбулаке?

Технология дистанционного зондирования, используемая группой археологов, выявила планировку двух городов с обширной инфраструктурой и сложной архитектурой. В том числе, в Тугунбулаке во время раскопок были обнаружены руины крупных зданий, скорее всего, жилых домов и административных структур, а также сеть дорог, что свидетельствует о важности города как торгового центра. А в Ташбулаке была сделана находка, проливающая свет на ранние исламские погребальные практики: из открытия мусульманского кладбища с примерно 400 могилами виден переход региона к исламской культуре. При этом оба города расположены на большой высоте, их удаленность открывают новые точки зрения на то, как древние цивилизации адаптировались к сложным условиям.

Раскопки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит открытие Тугунбулака и Ташбулака?

Обнаружение Тугунбулака и Ташбулака внесло некоторые коррективы в понимание развития торговых путей Великого Шелкового пути на территории Узбекистана. Исторически внимание ученых было сосредоточено на равнинных городах, таких как Самарканд и Бухара, которые, как предполагается, были основными торговыми и культурными центрами Центральной Азии. Однако это открытие показывает, что города в высокогорье также играли важную роль в соединении различных регионов, таких как Ближний Восток, Южная Азия и Китай, и перемещении между ними товаров, идей и технологий.

Дело в том, что Тугунбулак и Ташбулак расположены на высоте примерно 2200 метров над уровнем моря. На данный момент лишь около 3% населения мира живет на таких высотах. Дальнейшие раскопки на территории этих средневековых городов помогут также лучше понять повседневную жизнь и культурное наследие их жителей. Открытие в Ташбулаке исламских захоронений наряду со свидетельствами тюркского и доисламского культурного влияния демонстрирует смешение различных религиозных и культурных традиций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
645 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лачин получил статус Культурной столицы СНГ

Лачин получил статус Культурной столицы СНГ

Бакинская декларация о создании Диалога по климату и инновациям SPECA подписана на COP29

Бакинская декларация о создании Диалога по климату и инновациям SPECA подписана на COP29

Граждане стран Центральной Азии существенно нарастили турпоток в Азербайджан

Граждане стран Центральной Азии существенно нарастили турпоток в Азербайджан

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Узбекистан поднимает цены на грузоперевозки

Узбекистан поднимает цены на грузоперевозки

Сборная Узбекистана стала лучшей на чемпионате мира по смешанным единоборствам

Сборная Узбекистана стала лучшей на чемпионате мира по смешанным единоборствам

Президент Узбекистана посетит COP29 в Баку

Президент Узбекистана посетит COP29 в Баку

Узбекистан получил награду за развитие туризма

Узбекистан получил награду за развитие туризма

Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами

Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами

Когда ехать в Узбекистан: погода и фестивали

Когда ехать в Узбекистан: погода и фестивали

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы