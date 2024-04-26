Как археологи обнаружили еще два древних города Великого Шелкового пути?

В ходе революционного открытия археологи смогли обнаружить руины двух древних городов, расположенных на торговых маршрутах Великого Шелкового пути на территории Центральной Азии. Расскажем, где находились Тугунбулак и Ташбулак, когда эти города были основаны, как и когда их обнаружили, а также какое значение эта находка имеет для региона.

Открытие этих древних городских центров, которые, как полагают ученые, процветали между VI и XI веками, шире раскрывает исторический контекст о влиянии тюркских династий в регионе. Учитывая свидетельства оживленной торговли и сложной инфраструктуры, Тугунбулак и Ташбулак были не просто изолированными горными селениями, а ключевыми городами древней глобальной сети.

Где находятся Тугунбулак и Ташбулак?

Руины средневековых городов Тугунбулака и Ташбулака расположены на юго-востоке Узбекистана, недалеко от национального парка Заамин. Основанные неподалеку друг от друга Тугунбулак и Ташбулак были заселены один с VI, а другой с VIII века, соответственно, по конец X века нашей эры. Более крупный Тугунбулакбыл центром переработки железной руды, его площадь занимала около 120 га, что почти в 10 раз больше, чем у Ташбулака. На территории этого города были найдены крепостные стены, сельскохозяйственные террасы и другие укрепления. В отличие от Ташбулака с предполагаемым числом жителей в пару тысяч человек, в Тугунбулаке могли жить десятки тысяч человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как обнаружили Тугунбулак и Ташбулак?

Традиционно Великий Шелковый путь рассматривался как обширная торговая сеть, соединяющая скорее равнинные города, однако со временем эта точка зрения стала меняться. Началось все с того, что еще 13 лет назад группа археологов во время экспедиции отыскала следы высокогорного поселения Ташбулак на территории Узбекистана. Тогда археологи наткнулись на керамические черепки, захоронения и другие признаки централизованного поселения в этом высокогорном регионе. А уже в 2022 году археологи подключили к исследованиям Тугунбулакадроны с технологией лазерного сканирования. После этого были созданы подробные трехмерные карты Тугунбулака с указанием, где были стены, сторожевые башни и дороги, что подтвердило наличие организованного и укрепленного города. Это открытие изменило восприятие Великого Шелкового пути на территории Узбекистана, подчеркнув роль высокогорных городов как активных центров древних торговых караванных систем.

Хронология обнаружения Тугунбулака и Ташбулака:

2011 - международная группа археологов впервые обнаружила следы Ташбулака;

2012-2014 - предварительные раскопки в Ташбулаке выявляют керамические черепки, курганы и намеки на городскую планировку;

2015 - местный житель сообщил о похожих глиняных фрагментах в своем дворе;

2018 - раскопки расширились до Тугунбулака, что позволило обнаружить более существенные доказательства существования городов на высокогорье;

2022 - беспилотники, оснащенные датчиками LiDAR, выявили укрепленные сооружения, стены и дороги Тугунбулака;

2024 - публикация в журнале Nature и последующая высокая оценка экспертами значения этого открытия для изучения истории Великого Шелкового пути.

Что нашли в Тугунбулаке и Ташбулаке?

Технология дистанционного зондирования, используемая группой археологов, выявила планировку двух городов с обширной инфраструктурой и сложной архитектурой. В том числе, в Тугунбулаке во время раскопок были обнаружены руины крупных зданий, скорее всего, жилых домов и административных структур, а также сеть дорог, что свидетельствует о важности города как торгового центра. А в Ташбулаке была сделана находка, проливающая свет на ранние исламские погребальные практики: из открытия мусульманского кладбища с примерно 400 могилами виден переход региона к исламской культуре. При этом оба города расположены на большой высоте, их удаленность открывают новые точки зрения на то, как древние цивилизации адаптировались к сложным условиям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит открытие Тугунбулака и Ташбулака?

Обнаружение Тугунбулака и Ташбулака внесло некоторые коррективы в понимание развития торговых путей Великого Шелкового пути на территории Узбекистана. Исторически внимание ученых было сосредоточено на равнинных городах, таких как Самарканд и Бухара, которые, как предполагается, были основными торговыми и культурными центрами Центральной Азии. Однако это открытие показывает, что города в высокогорье также играли важную роль в соединении различных регионов, таких как Ближний Восток, Южная Азия и Китай, и перемещении между ними товаров, идей и технологий.

Дело в том, что Тугунбулак и Ташбулак расположены на высоте примерно 2200 метров над уровнем моря. На данный момент лишь около 3% населения мира живет на таких высотах. Дальнейшие раскопки на территории этих средневековых городов помогут также лучше понять повседневную жизнь и культурное наследие их жителей. Открытие в Ташбулаке исламских захоронений наряду со свидетельствами тюркского и доисламского культурного влияния демонстрирует смешение различных религиозных и культурных традиций.