Археологические находки 2024: топ-5 самых интересных открытий

Сегодня ученые используют в поисках новых артефактов искусственный интеллект, позволяющий обнаружить то, что обычными методами могли бы найти лишь случайно, одновременно повышается точность оценки уже сделанных открытий. Расскажем об археологических открытиях, сделанных в 2024 году: от затерянных городов Амазонки до самого древнего в мире хлеба.

Недавно под песками аравийской пустыни с помощью ИИ, спутников, радиолокатора и 3D-моделирования были найдены неизвестные ранее археологические памятники, но чтобы подтвердить факт их существования, все равно понадобится провести раскопки. А на звание самой милой находки этого года претендует осколок керамического сосуда возрастом 1200 лет с отпечатком лапы котенка, найденный в Иерусалиме. Археологи посчитали эту находку интересной благодаря тому, что это первая в истории фиксация "молочного шага" кошек. В ближайшем будущем человечество ждут новые удивительные находки, возможные благодаря техническому прогрессу.

Древнейшие города Амазонки

Где: долина Упано, Эквадор

долина Упано, Эквадор Возраст : не менее 2500 лет

: не менее 2500 лет Значение: эти затерянные города на тысячу лет старше подобных поселений Амазонии

Стремление обнаружить затерянные города существовало испокон веков. В прошлом люди полагались на письменные источники, карты и устные предания, чтобы определить местоположение легендарных затерянных городов. Они проводили месяцы или даже годы в экспедициях, исследуя различные регионы в поисках следов древних цивилизаций. Иногда им удавалось что-то найти, но чаще всего такие путешественники возвращались с пустыми руками. С появлением новых технологий поиск затерянных городов стал эффективнее. Теперь археологи используют дистанционное зондирование, георадар и 3D-моделирование,чтобы получить более точные данные. Например, с помощью лазерного локатора, который видит рельеф сквозь лесной покров, в предгорьях Анд была найдена система древних городов Амазонии, возрастом более 2,5 тысяч лет. Над этим открытием команда археологов работала последние 30 лет, но именно технология LIDAR указала на закономерность между разрозненными открытиями.

Самый древний хлеб

Где : Чатал-Хююк, Турция

: Чатал-Хююк, Турция Возраст : 8600 лет

: 8600 лет Значение: древнейший цельный хлеб в мире

Считается, что хлеб начали печь как минимум почти 14,5 тысяч лет назад. Крошки такого хлеба были обнаружены на северо-востоке Иордании несколько лет назад. Но в этом году было сделано более убедительное открытие, хоть находка эта менее древняя. Цельный круглый хлеб был ранее обнаружен в турецкой провинции Конья. Исследования показали, что округлый артефакт размером с человеческую ладонь, найденный среди руин глинобитных домов Чатал-Хююка - это действительно хлеб с отпечатком пальца в центре. По сути, это заготовка из теста для хлеба, обнаруженная рядом с печью, но испечь его так и не успели. Возможно, только поэтому хлеб и сохранился с 6600 года до н.э. Чатал-Хююк - это важный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - крупнейшее неолитическое поселение-протогород.

Старейшая наскальная живопись в мире

Где: Марос-Пангкеп, остров Сулавеси, Индонезия

Марос-Пангкеп, остров Сулавеси, Индонезия Возраст: 51200 лет

51200 лет Значение: древнейший известный образец изобразительного искусства

Если не брать в расчет простые геометрические узоры (древнейшие из которых найдены в ЮАР, им 73 тысячи лет), до 2024 года древнейшими наскальными сюжетными рисунками считались изображения возрастом 40 тысяч лет, найденные в пещере Лубанг Джериджи Салех на индонезийском острове Борнео. Однако новые исследования, проведенные в известняковой пещере Леанг Карампуанг на соседнем острове Сулавеси, доказали, что первые образцы изобразительного искусства появились еще раньше. На рисунке, сделанном более 51 тысячи лет назад, изображен Целебесский кабан и три человекоподобные фигуры.

Поэт в соборе Парижской Богоматери

Где: Париж, Франция

Париж, Франция Дата смерти : 1560 год

: 1560 год Значение: захоронение известного поэта эпохи Возрождения

Процесс реставрации собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года был долгим и сложным, но в результате под собором были обнаружены два свинцовых саркофага. На одном из саркофагов была табличка с именем, поэтому личность первосвященника, умершего в 1710 году, установить было просто. А вот забальзамированного незнакомца, покоившегося во втором саркофаге, идентифицировать долгое время не получалось. Было известно лишь то, что мужчина часто ездил верхом и принадлежал к католическому духовенству, позже было установлено, что мужчина страдал от хронического менингита и туберкулеза костей. Теперь ученые утверждают, что в этом саркофаге покоился литературный критик и поэт французского Возрождения Жоашен дю Белле, который считается одним из реформаторов французского языка.

Руины средневекового замка под отелем

Где: Бретань, Франция

Бретань, Франция Возраст: почти 700 лет

почти 700 лет Значение: этот средневековый герцогский замок считался утерянным, так как его планы не сохранились в истории, теперь их получится восстановить

Средневековый замок XIV века, расположенный в Ванне, был укрепленной резиденцией герцога Бретани Жана V, а затем короля Франциска II, но со временем пришел в запустение. В 1784 году башни замка снесли, а на прилегающей территории построили роскошный особняк, причем планы замка не сохранились. Это здание со временем преобразовали в отель, затем в 1803 году он стал собственностью французского правительства. Раскопки на территории начались в 2023 году, а в этом году был найден не только фундамент замка в прекрасном состоянии, но и лестницы, трубы, руины мельницы и моста. Также были обнаружены монеты, ювелирные изделия, одежда и кухонная утварь.