Пять самых последних археологических находок из древнего мира

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Археологические находки раскрывают тайны древних народов. Расскажем о последних по времени археологических находках из древнего мира.

Город, затерявшийся в египетских песках

Во время недавних раскопок в египетском городе Луксор был найден древний город. По данным археологов, он был укрыт песками тысячи лет. Несмотря на почтенный возраст находки, она остается в значительной степени неповрежденной и практически нетронутой. Считается, что этот город был построен Аменхотепом III, дедом Тутанхамона. Обнаруженные на месте каменные кувшины, а также многие постройки, сохранившиеся в достаточно хорошем состоянии, позволяют ученым предполагать, что это место было покинуто местными жителями, а не подверглось разрушениям в ходе завоеваний.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Арена гладиаторов в Турции

В древнем городе Мастуара, расположенном в турецкой провинции Айдын, исследователи обнаружили арену, которая могла служить местом сражения римских гладиаторов. Построенный 1800 лет назад амфитеатр использовался как Колизей. Там могли устраиваться гладиаторские сражения и бои диких животных. На сегодняшний день большая часть этого сооружения оказалась под землей.

Гробница египетского казначея

Египетский казначей по имени Птах-М-Виах служил во времена правления Рамзеса Великого. Археологи обнаружили гробницу казначея в некрополе Саккара, считающегося крупнейшим местом захоронения в Древнем Египте. Группа археологов из Каирского университета нашла в гробнице рисунки и надписи, которые помогли узнать, какую роль занимал египтянин во времена правления Рамзеса Великого.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Корабль исследователя Эрнеста Шеклтона, затонувший во льдах Антарктиды

История путешествия сэра Эрнеста Шеклтона в Антарктиду уже целое столетие восхищает людей. Шеклтон стремился стать первым человеком, пересекшим Антарктиду. В 1912 году он вместе с командой из 27 человек отправился в трансарктическую экспедицию на корабле Endurance. Когда в 1915 году корабль застрял во льдах и затонул, Шеклтон и его команда были вынуждены долгое время спасаться среди антарктических льдов. Чудесным образом вся команда выжила. В 2022 году началась новая глава этой истории: глубоко на дне моря Уэдделла группа арктических исследователей обнаружила затонувший корабль Endurance в удивительно хорошем состоянии.

Фото: Фрэнк Херли (1885–1962)

2300-летний буддийский храм в Пакистане

Одна из самых интересных новейших археологических находок - руины буддийского храма в местечке Барикот, в долине Сват. Здесь находилось древнее царство Гандхара, которое считалось одним из центров буддизма. По мнению археологов, храм мог быть воздвигнут во II веке до нашей эры. Это означает, что его строили через несколько столетий после смерти основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы или Будды, который жил между V и IV веками до нашей эры. Во время раскопок ученые нашли здания трехметровой высоты с комнатами, где жили монахи. На месте раскопок также были обнаружены статуи, монеты, глиняная посуда и другие артефакты.