Археологический бум 2023: находки перевернули представление об истории

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Археология не перестает удивлять новыми открытиями, которые иногда вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Весной 2023 года случился археологический бум: по всему миру были обнаружены многочисленные уникальные артефакты.

Статуя Будды в Красном море (Египет)

В конце апреля в портовом городе Беренике (Египет) в самой южной точке Красного моря археологи обнаружили статуэтку Будды, датируемую II веком н.э. Она выполнена из средиземноморского мрамора и представляет собой фигуру стоящего основателя буддизма, в одной руке сжимающего кашаю - традиционную одежду буддистов - и с нимбом вокруг головы. Исследователи уверены, что 60-сантиметровая статуэтка была создана в египетском городе Александрия.

Почему этот артефакт важен

Обнаруженная на египетском берегу статуэтка Будды - первая подобного рода находка к западу от Афганистана. Она указывает на то, что Древний Рим и Индию, вероятно, связывали торговые пути, а Египет был воротами Римской Империи. В частности, город Беренике, где была обнаружена фигура Будды, был создан в III веке до н.э. и оставался одним из крупнейших портов в регионе до VI века н.э.

Фото из соцсетей

7-тысячелетняя дорога на дне Средиземного моря (Хорватия)

В начале мая археологи обнаружили древнюю дорогу в Хорватии. 7-тысячелетний путь был найден на дне Средиземного моря у побережья хорватского острова Корчула. Аккуратно сложенные каменные плиты формировали дорогу шириной четыре метра, которая связывала остров Корчула с полуостровом, искусственно созданным примерно в 4900 году до н.э. Со временем полуостров ушел под воду, но большая часть его поселений сохранилось. Помимо руин дороги, построенной 7 тыс. лет назад, археологи обнаружили поселение эпохи неолита на другой стороне острова Корчула, а также такие артефакты, как зубила и каменные топоры.

Почему это открытие важно

Открытие, относящееся к эпохе неолита, позволяет пролить свет на древние культуры, существовавшие много тысяч лет назад.

Фото commons wikimedia

Древнейшие чертежи (Саудовская Аравия и Иордания)

В середине мая археологи обнаружили древние изображения, высеченные в камне на территории Иордании и Саудовской Аравии. Исследователи уверены, что им примерно 8-9 тыс. лет. На древнейших чертежах изображены ”пустынные драконы”: доисторические мегасооружения, которые использовались для ловли животных. В Иордании было обнаружено 8 чертежей ”пустынных драконов” в районе Джибали аль-Хасабия. А в Саудовской Аравии - две пары изображений ”драконов” в районе Джебель эз-Зиллият. Каким именно образом древним людям удалось создать такие изображения, неизвестно, ведь с земли полностью их увидеть невозможно.

Почему эти изображения важны

До сих пор древнейшие планы больших построек представляли собой лишь грубые наброски, а не точные чертежи. Кроме того, ”пустынные драконы” Саудовской Аравии и Иордании отражают тот факт, что люди, жившие 8-9 тыс. лет назад обладали точным пространственным мышлением.

Фото commons wikimedia

Квитанция времен Второго храма (Израиль)

В Иерусалиме израильские археологи обнаружили древнюю квитанцию, которой более двух тысяч лет. Управление древностей Израиля сообщило, что небольшой каменный фрагмент, на котором выгравированы надписи на иврите и цифры, относится к периоду Второго храма (Иерусалимский храм, на месте которого сегодня находится Купол Скалы). На камне упоминается еврейского имя ”Шимон” и слово ”деньги”. Древнейший артефакт был найден на Дороге пилигримов или Ступенчатой улице, которая ведет из Города Давида в Иерусалиме к Храмовой горе. Подобные каменные квитанции находили и ранее, однако уникальность данной находки заключается в том, что обнаружена она была в границах современного Иерусалима.

Почему этот артефакт важен

Древняя квитанция служит подтверждением активной торговой деятельности Израиля библейских времен. Кроме того, благодаря подобным артефактам, постепенно удается восстановить картину жизни древней столицы Израиля.

Фото МИД Израиля

Затопленное кладбище и госпиталь XIX века (США)

В начале мая археологи объявили об обнаружении госпиталя и кладбища XIX века на острове вблизи национального парка Драй-Тортугас во Флориде (США). И больница и кладбище полностью затоплены. Небольшой госпиталь был построен на территории форта, и в 1860-1870 годах служил местом, где находились на карантине больные желтой лихорадкой - вирусным заболеванием, передающимся через укус комара. На погосте, получившем название Кладбище Пост Форта Джефферсон, пока что была идентифицирована всего одна могила, хотя исследователи полагают, что там были захоронены десятки американских солдат в период между 1890-1900 годами.

Почему это открытие важно

Обнаруженные вблизи форта Джефферсон больница и кладбище проливают свет на судьбы тех, кто жил и работал на территории нынешнего парка в конце XIX века.