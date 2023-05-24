Самые загадочные археологические находки

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Загадочные древние находки всегда привлекали внимание, ведь многим интересно придумывать интересные и иногда невероятные объяснения природе их происхождения и верить в правдивость разных теорий.

Древние ловушки для животных

Низкие каменные стены в пустынях Израиля озадачивают ученых со времени их обнаружения пилотами в начале XX века. Цепочку стен длиной почти 64 километра археологи назвали "воздушными змеями" за их вид с высоты. Возраст находки датируется 300 годом до н.э. Предназначение стен не выяснено. Исследователи только предполагают, "воздушные змеи" должны были направлять диких животных к яме, где их впоследствии могли убить охотники.

Южный камень древнего города Баальбек

Древний город Баальбек (в современном Ливане) за несколько веков до нашей эры был был одним из крупных религиозных центров, жители которого поклонялись Дионису и Ваалу (который был главным божеством). О том, кто жил в городе ходит множество легенд. Кто-то утверждал, что его населяли великаны. Иначе сложно объяснить масштаб некоторых сооружений. Высота колонн Большого храма (храма Юпитера) составляла 22 метра - вдвое выше Парфенона в Афинах высотой 10,5 метров.

Некоторые мегалиты установлены на высоте 7 метров. Споры вызывает один из них, обнаруженный неподалеку от храма Юпитера. По своим размерам и весу Южный камень значительно больше тех, которые заложены в основание храма. Вопросы ученых связаны с транспортировкой и установкой таких камней. Исследователи высказывали разные предположения, как можно было доставить подобный мегалит наверх, но все они в основном связаны с современной техникой.

Каменные шары Коста-Рики

Большие каменные сферы, возраст которых датируются 600 годом, украшают дельту реки Диквис на юге Коста-Рики. Многие сформированы породой, образующейся из расплавленной магмы. Чтобы придать идеальную сферическую форму находкам, люди, скорее всего, применяли другие камни. При этом истинное предназначение этих находок вызывает споры у ученых.

Есть теория, что сферы Диквиса могли указывать путь к важным местам или же могли находиться у жилищ и свидетельствовать о высоком положении жителя. Такие сферы могли символизировать небесные тела. Причем подобные сферы были найдены не только в Коста-Рике, но также в Азербайджане, Новой Зеландии, Казахстане, Китае. В Азербайджане был обнаружен 21 шар, в составе которых обнаружен алюминий.

Антикитерский механизм

Антикитерский механизм стал настоящей головоломкой для археологов. Механизм был найден в 1901 году среди обломков затонувшего корабля, которому не меньше двух тысяч лет. Это выполненный из бронзы артефакт, содержащий целый лабиринт взаимосвязанных шестерен и символов, вырезанных на его открытых поверхностях.

Изначально его считали астролябией, однако позднее археологи предположили, что это был сложный календарь, позволяющий предсказать астрономические явления. Появление находки относят ко второй половине II века до н.э. Это делает ее самым сложным устройством из тех, которые были найдены археологами, относящимся к этому периоду. Словом, вероятно, речь идет о самом древнем образце вычислительного устройства.