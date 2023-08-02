5 самых интересных археологических открытий 2023 года

Святослава Прокофьева

2023 год оказался для археологии плодотворным: было сделано много открытий, некоторые из которых повлияли на изучение хода мировой истории. Например, обнаружение в Греции следов самого древнего гоминида Европы добавило четверть миллиона лет к истории греческой археологии в этой области. Расскажем о самых интересных археологических открытиях 2023 года.

Каждый год в области археологии совершаются захватывающие открытия по всему миру. 2023 год для археологов стал особенно плодотворным: было найдено множество артефактов по всему миру, причем некоторые открытия оставили неизгладимый след в истории археологии.

Мозаика с изображением львов (Турция)

Возраст артефакта : более 2000 лет;

: более 2000 лет; Место обнаружения: провинция Дюздже, северо-запад Турции;

провинция Дюздже, северо-запад Турции; Значение: показывает, что в городе был культ Диониса.

Прусиада-на-Гипии был древним городом, который теперь находится на территории современной Турции. Расцвет города, который до вхождения в римскую империю в 74 г. до н.э. назывался Киер, продолжался и при римлянах. В XIV веке город перешел к Османской империей. Сегодня от города Прусиада-на-Гипии остались лишь руины, там ведутся раскопки. И как раз во время недавних раскопок древнего театра археологи обнаружили удивительную мозаику с изображением двух львов и символикой, присущей культу Диониса. Чуть ранее в этом году при раскопках театра была найдена голова статуи Александра Македонского.

Улыбающийся сфинкс-император (Египет)

Возраст артефакта: около 2050 лет;

около 2050 лет; Место находки : храмовый комплекс Дендера, Кена, Египет;

: храмовый комплекс Дендера, Кена, Египет; Значение: сфинкс изображает римского императора Клавдия.

В начале 2023 года египетский город Кена подарил археологическому миру любопытную находку, относящуюся к римской эпохе. Голова этого небольшого сфинкса изображает лицо римского императора Клавдия, под властью которого Египет находился с 41 года до н.э. до 54 года н.э. Статуя была найдена в главном храме Хатхора храмового комплекса Дендеры, и хотя по сравнению с Большим Сфинксом в Гизе размер сфинкса-Клавдия совсем не впечатляет, все же эта находка стала значительным событием для археологов.

Дворец шумерских царей (Ирак)

Возраст: около 4500 лет;

Место обнаружения: современный город Телло, Южный Ирак;

Значение: Этот дворец представляет собой одно из творений древнейшей цивилизации.

Древний шумерский дворец, построенный примерно 4500 лет назад, был найден на юге Ирака в конце 2022 года, но сообщили об открытии только в начале 2023 года. Руины дворца шумерских царей расположены в древнем городе Гирсу, который был обнаружен более ста лет назад и считается одним из древнейших городов мира. Это открытие расскажет ученым больше о древней области Шумер, где располагалась одна из величайших в мире цивилизаций. На территории дворца, в свою очередь, были обнаружены сотни клинописных табличек.

Древнейшие следы обуви (ЮАР)

Возраст : от 70 тысяч до более 130 тысяч лет;

: от 70 тысяч до более 130 тысяч лет; Место обнаружения : национальный парк Гарден-Рут, ЮАР;

: национальный парк Гарден-Рут, ЮАР; Значение: самое раннее известное свидетельство использования обуви в мире.

Очевидно, ходить босиком трудно было и предкам людей, так как обычно им приходилось преодолевать пустыни и скалистые участки пешком. Чтобы упростить задачу, в какой-то момент была придумана обувь. Когда именно это случилось неизвестно, но находка этого года стала самым ранним свидетельством использования обуви, а именно чего-то похожего на сандалии. Следы, относящиеся к среднему палеолиту, были обнаружены на южном побережье ЮАР, на плите в национальном парке Гарден-Рут.

Каменные орудия раннего палеолита (Греция)

Возраст артефакта: около 700 тысяч лет;

около 700 тысяч лет; Место обнаружения : Мегаполис, Пелопоннес;

: Мегаполис, Пелопоннес; Значение: старейший археологический памятник Греции.

Орудия, относящиеся к периоду раннего палеолита, были обнаружены на территории угольного рудника в районе Мегаполиса на юге полуострова Пелопоннес в 2023 году. Возраст острых каменных орудий был оценен в примерно 700 тысяч лет. Эта находка позволяет назвать этот участок раскопок старейшим археологическим объектом Греции со следами Человека-предшественника (Homo antecessor - возможного общего предка неандертальца и человека разумного), на четверть миллиона лет старше предыдущего. Также были обнаружены останки вымерших гигантских оленей, слонов, гиппопотамов и носорогов.