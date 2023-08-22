9 самых важных археологических находок в Турции

На территории современной Турции в разное время проживали представители многих цивилизаций древнего мира, в том числе римляне, греки, лидийцы и хетты. Здесь были сделаны многие важные археологические открытия, рассказавшие об истории этих мест. Расскажем, какие археологические находки стали для Турции самыми важными и где их можно увидеть.

Полуостров Малая Азия, который принадлежит к современной Турецкой республике, подарил миру археологии множество удивительных открытий. Эти земли населяли великие цивилизации, оставившие после себя богатое наследие, которое частично можно увидеть и сегодня. Все открытия из списка со временем были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Афродисиас - древний город любви

Афродисиас - этот древнегреческий город получил свое название в честь богини красоты и любви - Афродиты. Сначала Афродисиас был греческим городом, но со временем он перешел под власть Римской империи. В VII веке н.э. город был разрушен землетрясением, однако посетители города все еще могут увидеть храм Афродиты, одеон, стадион, арку и Августеум. Афродисиас находится около поселка Гейр в 210 км от Измира.

Основан: II век до н.э.

Найден: 1904 году.

Иераполис - курорт древнего мира

Иераполис или Иераполь был курортным городом еще в древности. Хотя первые постройки появились там во II тыс. до н. э., город был основан фригийцами в VII веке до н. э. В конечном итоге город перешел под власть Греции, а потом и Рима. На протяжении всей своей истории город оставался местом отдыха благодаря горячим источникам, особую популярность он получил в римскую эпоху. Иераполь находится в менее чем 20 км от Денизли, рядом с еще более популярной достопримечательностью - термальными источниками Памуккале. Здесь можно увидеть Мартирий святого Филиппа, римский театр, храм Аполлона, храм Плутона и крупнейший в Турции некрополь.

Основан: XII век до н.э.

Найден: 1887 году.

Сарды - столица древней Лидии

В древние времена Сарды были столицей могущественного Лидийского царства, где начали чеканить золотые и серебряные монеты. Прежде чем прийти в упадок в 1402 году город переходил под власть персов, греков, а затем римлян. В городе остались древние греческие, римские и византийские памятники. Сарды располагаются рядом с турецким городом Салихли, в 90 км от Измира.

Основан: XII век до н.э.

Найден: 1910 году.

Пергам - город одной из величайших утерянных библиотек

Античный Пергам был столицей Пергамского королевства с 281 по 133 год до н.э. Тогда город процветал, став одним из самых важных греческих городов эллинистической эпохи. Там было возведено множество впечатляющих построек, включая одну из важнейших библиотек античности и монументальные храмы (Деметры, Траяна, Асклепия, Афины). После этого город стал столицей римской провинции, образованной на этой территории. Город продолжал быть важным культурным и экономическим центром вплоть до падения Византийской империи. Пергам также известен как место, где стоит одна из семи церквей Апокалипсиса, упомянутых в Откровении Иоанна Богослова. Руины античного города находятся в провинции Измир рядом с современным городом Бергама.

Основан: VIII-XII век до н.э.

Найден: 1871 год (раскопан в 1878).

Деринкую - один из подземных городов Каппадокии

Когда в прошлом веке житель турецкого города Деринкую делал в доме ремонт, он обнаружил комнату, ведущую в туннель. Этот туннель в конечном итоге был исследован, что привело к подземному городу глубиной 85 метров с конюшнями и складскими помещениями, церквями, столовыми, школами и винными погребами. На пике своего развития город вмещал около 20 тысяч человек. Считается, что город был построен фиргийцами или хеттами. На данный момент Деринкую остается крупнейшим подземным городом Каппадокии, доступным для туристов. Достопримечательности находится в Каппадокии, в 35 км от Гереме.

Основан: VIII-VII веках до н. э или II-I тысячелетие до н. э.

Найден: 1963 году.

Эфес - один из наиболее хорошо сохранившихся греко-римских городов

Эфес когда-то был одним из важнейших городов Древней Греции. История этого города, основанного в X веке до н.э., простирается от лидийской до греческой и римской эпох. В настоящее время здесь можно увидеть множество древнегреческих и римских достопримечательностей, в том числе библиотеку Цельса, храм Адриана и римский театр, вмещающий до 25 тысяч зрителей. С 50 г. н.э. Эфес был важным христианским центром: на протяжении нескольких лет в городе жили апостолы Иоанн и Павел. Отдельного упоминания заслуживает храм Артемиды - одно из семи чудес древнего мира. На этом месте храм существовал еще с VIII века до н. э., так как его неоднократно разрушали и отстраивали заново. Например, второй храм Артемиды был построен в 550 году до н. э. при царе Лидии Крезе, а третий храм - в 323 г. до н. э. при Александре Македонском. Раскопки храма продолжались с 1869 по 1874 год. В III-V веке храм был закрыт, а позже окончательно разрушен. Эфес находится в 3 км от города Сельчук.

Основан: X век до н.э.

Найден: 1863 году

Хаттуса - столица могущественной Хеттской империи

Хаттуса - это древняя столица Хеттского царства. Примерно в 1650 году до нашей эры Хаттуса стала столицей Хеттской империи, хотя город образовался там на пару веков раньше. В XII век до н. э. город был разрушен. Хаттуса особенно примечательна своей впечатляющей городской организацией и хорошо сохранившимися строениями, которые были впервые обнаружены в 1834 году, но раскопки там ведутся с 1906 года. Город расположен в примерно 150 км от Анкары.

Основан: XVII век до н. э.

Найден: 1834 году.

Троя - место одной из величайших битв в истории

Открытие древнего города-крепости Трои в конце 1860-х годов потрясло мир археологии. Считается, что этот город был местом Троянской войны - одного из наиболее легендарных сражений древности. Хотя Троянская война остается всего лишь небольшой частью истории этого города, именно она стоит за популярностью руин Трои в настоящее время. Руины этого древнего города, музеи и статую Троянского коня сегодня можно увидеть в 30 км от города Чанаккале.

Основан: около IV тысячелетия до н. э.

Найден: конец 1860-х- начало 1870-х годов.

Гебекли-Тепе - старейшее в мире мегалитическое сооружение

С момента своего открытия в 1960-х годах Гебекли-Тепе считается одним из старейших храмов в мире. Гебекли-Тепе состоит из массивных каменных конструкций круглой формы. Этот мегалитический комплекс относится к периоду между IX и VIII веками до н.э, то есть его возраст составляет около 12 тысяч лет, что делает Гебекли-Тепе старейшим культовым сооружением мира, когда-либо обнаруженным. Этот храмовый комплекс находится в 8 км от города Шанлыурфа.

Основан: IX тысячелетие до н. э.

Найден: 1963 году.