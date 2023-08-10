Турецкая Бергама - древний город Пергам

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Турция - настоящая находка для любителей истории: здесь сохранилось множество древних городов. Так, Пергам (Пергамон) был основан в XII веке до нашей эры, а в III веке стал столицей Пергамского царства, где правила династия Атталидов. Сейчас город на побережье Эгейского моря, в провинции Измир называется Бергама.

Первый правитель Пергама

Первым правителем царства был евнух Филетер. Евнухов часто ставили у власти, чтобы те не могли продолжить династию. Считается, что македонский царь Лисимах передал ему на хранение сокровища перед тем, как отправиться на одно из сражений. После гибели Лисимаха Филетер стал их хозяином, объединился с Селевкидами, а Пергамское царство отделилось от Македонии и впоследствии стало союзником Рима во время македонских войн. Филетер также решил вопрос и с наследованием престола, усадив на него своего племянника Эвмена, который вошел в историю как Эвмен I.

Расцвет царства

Изначально Атталиды правили в качестве вассалов царства Селевкидов. Все изменилось при Эвмене I, который решил разорвать с ними отношения. Он разгромил войско Антиоха I, чем укрепил самостоятельное положение Пергама. В честь нового статуса территории Эвмен поменял монеты. Вместо Селевка на них начали штамповать Филетера. Изменилась и внутренняя политика: теперь именно правитель стал назначать стратегов, а не народное собрание.

За время правления Эвмен I значительно расширил свои владения. Именно в этот период Пергам достиг расцвета. Наследником Эвмена стал Аттал I, который обезопасил земли от кельтских племен галатов. Династия получила свое название именно от него.

Затем к власти пришел Эвмен II, правление которого также значительно повлияло на становление Пергама и стало временем его наивысшего расцвета. Территории царства еще больше расширились. Город стал крупнейшим торговым центром в эллинистическом мире с развитой культурой.

Центр культуры и искусств

Атталиды сделали Пергам одним из самых важных и красивых из всех греческих городов эллинистической эпохи. Структура города разделялась на так называемые ярусы, верхний и нижний (в некоторых источниках упоминается и средний). Местная архитектура считалась одним из самых выдающихся образцов градостроительства того периода. Бльшая часть построенных зданий в этих краях приходится на правление царей Эвмена II и Аттала III.

Большое внимание в Пергаме уделялось культуре и искусству. Местная библиотека по своим масштабам уступала лишь Александрийской. Во время правления царей, пришедших на смену Атталу I, было собрано множество греческих произведений искусства. Также немало произведений живописи, скульптуры и архитектуры было заказано у местных мастеров.

Раскопки, начатые в 1878 году немецкими учеными, позволили не только обнаружить множество художественных сокровищ, но и восстановить план наиболее важных районов этого эллинистического города: театр, храм Афины Никефоры, храм Деметры, Асклепион (возведенный в честь бога медицины Асклепия), гимназии, Красную базилику (предположительно посвященную Серапису, который сочетал в себе черты сразу нескольких богов), рынок, а также городскую стену, которая защищала акрополь.

Обнаруженный в городе большой алтарь Зевса с украшенным фризом считают шедевром эллинистического искусства. Часть алтаря и его уцелевшие рельефы сейчас находятся в Пергамском музее в Берлине.

Смена власти в Пергамском царстве

После смерти Аттала III к власти в Пергаме пришли римляне, на смену римлянам - византийцы, а в начале XIV века земли отошли Османской империи.