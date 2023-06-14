3 образца османской архитектуры

Османская архитектура возникла под влиянием традиции исламских народов, а также Византийской империи. В этом материале рассмотрим лучшие образцы османской архитектуры в Стамбуле и Бурсе.

Османская империя, которая просуществовала более шести столетий, берет свое начало с 1299 года. Ее население начали называть "османами" в честь первого султана империи, сына Эртугрул-бея, Османа I. С самого начала земли Османа были лишь на северо-западе Малой Азии, постепенно территории стали расширяться. Сын Османа, Орхан I, значительно укрепил свое государство, при нем был построен флот, а также появились первые завоеванные земли в Европе. Статус империи государство османов получило после взятия Константинополя султаном Мехмедом II, а во времена правления Сулеймана I (Великолепного) империя достигла наивысшей точки влияния и развития. Одной из сфер, которая достигла расцвета, стала архитектура.

Мечеть Улу Джами, Бурса

Во время раннего Османского периода (XIV-XV века) было построено множество мечетей, сохранившихся до наших дней, в частности Улу Джами в Бурсе. Город стал столицей Османской империи при Орхане I.

Архитектуре раннего османского периода были также присущи черты сельджукского стиля. Мечеть в Бурсе - самая большая в городе. Ее украшает 20 куполов. Эта конструкция поддерживается двенадцатью колоннами. Внутри здания расположен фонтан для омовения, над которым расположен источник света. Отдельно стоит сказать про внутреннее убранство мечети: это 192 каллиграфических надписи, написанные сорока одним мастером. Это одна из самых важных коллекций исламской каллиграфии в мире.

Мечеть Сулеймание, Стамбул

Расцвет Османской архитектуры обычно соотносят с работой Мимара Синана. В середине XVI века он занял должность главного архитектора и инженера Османской империи. Его ученики возвели множество известных построек, в частности Тадж-Махал. Синан и сам также внес значительный вклад в архитектуру: построил около трехсот сооружений, причем не только в Турции. Возводил он не только здания, но и мосты. Его Вишеградский мост в Боснии стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одним из самых известных сооружений архитектора стала мечеть Сулеймание в Стамбуле. Территория Сулеймание обширна: помимо мечети она включает несколько медресе, библиотеку с редкими манускриптами, обсерваторию, больницу, кухни, хаммам.

При строительстве Сулеймание Синан вдохновлялся мечетью Айя-София. Считается, что четыре минарета мечети отображают факт, что Сулейман I был четвертым падишахом после завоевание Стамбула, а десять балконов – символ того, что правитель был десятым из османской династии. Что касается особенностей здания, следует также отметить обилие света – 136 окон, 32 из которых расположены в куполе, освещают мечеть. Этот прием Синан не раз использовал в своих работах.

Мечеть Нуросмание, Стамбул

Более поздним стилем в истории архитектуры империи стало османское барокко, когда мастера вдохновлялись западными сооружениями в стиле барокко. При строительстве мечети Нуросмание неоднократно вносились изменения в укоренившиеся в те времена традиции. Так, впервые мечеть не была названа в честь основателя. Ее название в переводе звучит, как "Священный свет Османа", что часто относят к стиху из суры, которая украшает купол мечети.

Михраб в Нуросмание подвергся изменениям, он в здании находится в своеобразной нише. Огромный купол полностью покрывает молитвенный зал. В этой мечети периода османского барокко также большое количество окон – здесь их 174.