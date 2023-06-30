Каппадокию нужно исследовать на земле, под землей и с воздуха. Здесь можно не только полетать на разноцветных воздушных шарах над причудливыми долинами, но и спуститься в подземный лабиринт городов. Расскажем, когда лучше ехать в Каппадокию, как дотуда добраться, где там жить, что посмотреть и как сэкономить в Каппадокии на посещении музеев.

Каппадокия - исторический регион Турции, и хотя такой административной единицы нет, это название широко используется. Каппадокия - одно из наиболее популярных туристических направлений в Турции. Помимо богатой истории и культуры Каппадокия завоевала сердца туристов своими необычными ландшафтами: разноцветные долины, туфовые скалы, древние пещеры и храмовые комплексы.

Когда лучше ехать в Каппадокию?

Лучшее время для посещения Каппадокии по погодным условиям - в период с апреля по июнь, а также с сентября по ноябрь (в июле и августе довольно жарко, хотя и не так как в остальной Турции). При этом туристический сезон в Каппадокии длится с апреля по начало ноября.

Однако посещение с декабря по март тоже возможно, тем более, что в это время здесь мало туристов, но необходимо взять с собой теплую одежду для защиты от холодного ветра, в это время также намного меньше солнечных дней. Снег зимой в Каппадокии не редкость. Также надо помнить, что в зимние месяцы полеты на воздушных шарах отменяются чаще, так как погода хуже.

Где жить в Каппадокии?

Удобнее всего будет поселиться в Гереме, оттуда удобно добираться до большей части достопримечательностей. В городе много гостиниц, ресторанов и кафе. Совсем рядом находится национальный парк Гёреме - это музей под открытым небом.

В Каппадокии можно провести ночь в одном из скальных или пещерных отелей. Например, самый известный такой отель - Cave Suites в Гереме, но бронировать его надо задолго. К тому же есть и другие хорошие, но более бюджетные отели. Есть как номера в самих пещерах, но со всеми удобствами и довольно уютных, так и пристроенные к пещерам или просто стилизованные под них.

Как добраться до Каппадокии?

Каппадокия расположена примерно в 730 километрах от Стамбула. Продаются организованные туры в Каппадакию, но можно добраться и самому.

Самый быстрый и удобный способ - вылететь из Стамбула в Кайсери или Невшехир, два ближайших к Каппадокии аэропорта, до отеля можно добраться на автобусе или такси.

Из Стамбула идет ночной автобус, поездка занимает около 10 часов. В конечном итоге это будет стоить примерно столько же, сколько и перелет, но займет гораздо больше времени.

Дороже будет заказать частный автомобиль, с возможностью остановиться по пути там, где вам захочется. Если есть права, можно арендовать автомобиль.

Как полетать на воздушном шаре в Каппадокии?

Если кто-то планирует полететь на воздушном шаре в Каппадокии, то лучше заказывать онлайн у одной из компаний, так как посредники берут комиссию. В летний сезон бронировать лучше сильно заранее, так как желающих много.

Самые известные операторы полетов на воздушных шарах в Каппадокии - Royal Balloon, Voyager Balloons, Butterfly Balloons, Cappadocia Balloon Bookings, Kapadokya Balloons, Goreme Balloons. Вообще компаний множество, но лучше приобретать экскурсии у проверенных, на официальных сайтах которых представлены расценки. Если вы едете не в самый сезон, то можно купить уже на месте, посетив офисы нескольких компаний в Гереме и сравнив цены. Средняя цена полета на человека в сезон - $200, с ноября по апрель будет дешевле, за эту цену можно будет слетать вдвоем.

Дети до 4-6 лет и беременные женщины на борт обычно не допускаются, а детям до 12 лет должны быть в сопровождении взрослых.

Полеты на воздушном шаре всегда зависит от погодных условий, кроме того, полеты проводятся только утром, пока не поднялся ветер. Кульминация полета - это встреча рассвета, когда солнечные лучи раскрашивают долины Каппадокии в разнообразные оттенки.

Ранним утром, еще до восхода солнца, вас забирают из отеля и доставляют к месту запуска. Во многие такие экскурсии еще включен завтрак с чаем или кофе, иногда шампанское с закусками. Сам полет на воздушном шаре длится около часа, но есть полеты, рассчитанные на 90 минут, а экскурсия в целом занимает часа 3. Более бюджетный полет на воздушном шаре проходит в сборной группе, но можно заказать приватный тур, который будет стоить дороже.

Если из-за плохой погоды полет отменили, то обычно назначается новый временной интервал в ближайшие несколько дней. Поэтому если вы не планируете пробыть в Каппадокии долго, то вопросом бронирования поездки стоит заняться как можно скорее, чтобы точно успеть.

Также стоит помнить, что наверху во время полета будет довольно холодно и стоит одеться теплее, в идеале надеть толстовку с капюшоном.

Каждое утро (при надлежащих погодных условиях) совершается до 100 рейсов, так что даже со стороны это прекрасное зрелище. С террас некоторых номеров в отелях (обычно они дороже) видны вереницы разноцветных шаров, медленно проплывающих по небу.

Что посмотреть в Каппадокии?

Долина любви - один из самых популярных каньонов Каппадокии, находится рядом с городом Гереме. Ее можно осматривать как пешком, так и на машине и даже воздушном шаре. Посещение этой долины бесплатное, также там есть кафе. Рядом есть Красная длина, где особенно красивые закаты.

Из очень красивого города-крепости Учхисар (самая высокая точка Каппадокии) стоит пройти по пешеходной тропе к Голубиной долине. Также там рядом Белая долина.

Обязательно исследуйте подземные города - всего их 36, но наиболее популярные локации Деринкую и Каймаклы.

В Каппадокии насчитывается около 600 скальных церквей, все их посетить невозможно, но посмотрите хотя бы несколько самых выдающихся, чтобы получить представление.

В западной части Каппадокии интересна долина Ихлара, а точнее каменный каньон с речкой, который разделил эту долину пополам. В долине есть более 10 доступных для посещения церквей.

Ценители вина могут съездить в одну из виноделен региона (Kapadokya, Turasan, Senal и Kocabag).

Посмотрите известное на весь мир шоу кружащихся дервишей.

Как сэкономить в Каппадокии на посещении музеев?

Если вы планируете посетить много достопримечательностей и музеев в Каппадокии, то стоит приобрести музейную карту для этого региона (Museum Pass Cappadocia). Ее стоимость составляет 1000 лир (3350 рублей), карта действительна в течение трех дней после начала использования. Покупка карты позволяет посетить 13 музеев и локаций:

долину Ихлара

подземные города Деринкую, Озконак и Каймаклы

музей под открытым небом Гереме

музеи Невшехир и Хаджибекташ

темную церковь, церковь Чавушин и церковь св. Иоанна в Гюльшехире

монастырский комплекс Зельве

Музей в Аксарае и долину Манастир.