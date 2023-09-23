Древняя Троя: где искать и как посетить

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Легендарный древний город Троя действительно существовал - и даже сейчас путешественники могут с легкостью посетить место, где она располагалась. Раскопки исследователя Гериха Шлимана в 1870-х годах подтвердили месторасположение Трои, но во время раскопок другим слоям был нанесен ущерб.

Современные археологи полагают, что с событиями Троянской войны, воспетыми в древнегреческой поэме Илиада, связан слой Троя VII.

Всего таких слоев было найдено девять, самое старое поселение относится к неолиту, а самая последняя Троя была заселена римлянами до начала VI века н.э. Фактическое место расположения Трои, описанной в поэме Гомера, известное как холм Гиссарлык, находится в Турции всего в получасе езды от города-порта Чанаккале.

Чем знаменит город Троя?

В Трое происходило действие поэмы "Илиада" - древнейшего памятника древнегреческой литературы из сохранившихся, в котором рассказывается о последних месяцах осады города древними греками. Название "Илиаде" дал сам город, ведь второе имя Трои - Илион.

Троя, по словам Гомера, находилась совсем рядом с побережьем. И археологи это подтвердили: были найдены морские окаменелости, которые показывают, что территория в несколько километров когда-то находилась под водами залива, но за тысячелетия море немного отступило.

Что посмотреть в Трое?

Территория раскопок, куда допускаются туристы, не слишком велика, на неспешный осмотр уйдет пара часов, а если нигде не задерживаться, то можно все осмотреть за час. Но на археологической площадке все не заканчивается, у входа есть четырехэтажный современный музей, посвященный Трое и артефактам, найденным при раскопках. Музей открылся всего 5 лет назад. Интересно, что высота музейного здания равна глубине раскопок Трои. Лучше всего воспользоваться услугами гида или взять аудиогид, поскольку без объяснений большинство объектов выглядят как куча камней, но на самом деле они хранят многовековую историю.

Рядом с артефактами и постройками есть таблички с описаниями, прогулка осуществляется по широким деревянным помостам. Наиболее интересные достопримечательности - это Траншея Шлимана, где можно увидеть все слои Трои, пещера Вилуса, небольшие театры Одеон и Булетерион, а также храм Афины.

Недалеко от касс есть большая фигура троянского коня, куда можно залезть. Но это не тот самый конь, который появлялся в нашумевшем фильме "Троя". Деревянный конь из фильма сейчас украшает набережную Чанаккале.

Как добраться до Трои?

Руины Трои находятся примерно в 30 км от турецкого города Чанаккале, расположенного у входа в пролив Дарданеллы, соединяющий Эгейское и Мраморное моря. От побережья археологическую площадку отделяет всего 7 км. Можно приехать в Трою как самостоятельно, так и с экскурсионной группой из Стамбула или городов поближе.

Время в пути из Стамбула: 4,5 часов на машине или 5,5-6 часов на автобусе. Чтобы добраться общественным транспортом, нужно сначала доехать до Чанаккале, а оттуда уже до деревни Тевфикие на маршрутке за 45 минут. От деревни до входа на площадку добираться минут 10 пешком.

Сколько стоит посетить Трою?

Билет в археологический заповедник с раскопками Трои стоит 330 лир (около 1160 рублей), столько же стоит вход в музей Трои. Если планируется посещение обоих мест, то можно купить комбинированный билет за 600 лир (2125 рублей). И музей и место раскопок открыты каждый день с 08:30 утра до 20:00. Билеты перестают продавать за полчаса до закрытия.

Поскольку большинство крупных туристических групп приезжают сюда примерно к открытию, при самостоятельном посещении лучше ехать ближе к 10 утра или в послеобеденное/вечернее время. Летом в жару можно укрыться в музее, а пообедать в ближайших деревнях или в туристических ресторанах рядом со входом. Стоит надеть удобную обувь и взять с собой воду.