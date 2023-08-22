Пещеры рая и ада в Турции: что это такое и как туда попасть

Несмотря на то, что подавляющее число жителей Турции исповедует ислам, в стране осталось много христианских святынь. Турецкие пещеры Дженнет и Джехеннем с интригующим названием "пещеры небес и ада" окружают мифы и легенды. В одну из них можно спуститься. Расскажем, где эти пещеры находятся, как их посетить и сколько стоят входные билеты в пещерный комплекс.

Территории, где расположена современная Турция, сыграли важную роль в истории христианства. И до сих пор в Турции можно увидеть множество старинных храмов и монастырей, одна из таких церквей находится у пещеры "небес".

Где находятся пещеры рая и ада?

Дженнет и Джехеннем - две большие карстовые воронки в Таврских горах, протянувшихся по всему юго-восточному побережью Турции в Средиземном море. От города Мерсин пещеры расположены в 67 км, от Силифке - в 21 км.

Дженнет ("пещера небес"): глубина - 135 метров, ширина - 110 метров, длина - 250 метров;

Джехеннем ("пещера ада"): глубина - 128 метров, ширина - 60 метров, длина - 50 метров.

Как попасть в пещеры Дженнет и Джехеннем?

Ближайший к пещерам населенный пункт - красивая рыбацкая деревушка Нарлыкую - находится меньше, чем в паре километров, дорога пешком оттуда займет максимум полчаса. Рядом с пещерами находится автомобильная трасса D400, по которой проходит транспорт, соединяющий многие курорты. Так что от пещер до средиземноморского побережья рукой подать, если после их посещения срочно захочется искупаться в море.

Входной билет в пещерный комплекс стоит 290 лир (около тысячи рублей), турникет стоит у входа в каждую пещеру, так что билет необходимо сохранить до конца прогулки. Приехать можно в любой день с 08:15 до 19:00. Кассы закрываются за 15 минут до конца рабочего дня.

Туристам разрешено спускаться только в пещеру Дженнет, хотя посещение даже этого "райского" карстового провала нельзя назвать легким. Оно не каждому будет под силу, особенно пожилым людям, поскольку там более 300 ступеней. Причем на ступенях, расположенных глубже в пещере, бывает довольно скользко, поэтому обувь обязательно выбирать подходящую. Для тех, кто экстрим не любит, но побывать в пещере хочет, несколько лет назад поставили лифт. Из него посетители могут спуститься еще на 150 ступеней в еще более глубокую пещеру, в целом пройдя около 450 ступеней.

Все, кто решается спуститься в "небесную" пещеру, видят прямоугольную церковь Девы Марии, построенную в V-VI веке неким Павлом. Купол и внутренние части стен украшены фресками XII века, изображающими Иисуса Христа и его учеников. В церкви слышны звуки подземного ручья, который можно увидеть в пещере ниже.

А вот “адскую” пещеру Джехеннем посещать запрещено, прямо над карстовым провалом расположена смотровая площадка с прозрачным полом, многим туристам хватает и этого.

Эти пещеры - довольно популярная туристическая локация в провинции Мерсин, в том числе и из-за их названия. Находятся они совсем рядом друг с другом. Рядом с ними есть кафе.

Как попасть в пещеру “желаний”?

Чуть дальше (через 600 метров) есть третий карстовый провал - пещера “желаний” Астым (Астма), куда также можно спуститься. Билет в нее стоит тоже 290 лир, часы работы с 8:15 до 16:45. Кассы закрываются в 16:15. Так что если хочется посетить все пещеры, тог лучше сначала идти в Астым.

Пещера оборудована винтовой лестницей, а внизу можно полюбоваться на сталактиты и сталагмиты. Самая пещера довольно длинная, около 200 метров, но подсветка там есть не везде, так что стоит взять с собой фонарик. Также стоит помнить, что в пещере прохладно (около 14°C) и очень влажно.

На некотором отдалении от пещер лежат руины древнего храма Зевса, построенного в во II-III веке до н.э. На северной стене храма были высечены более сотни имен служивших здесь жрецов. Позже (в IV-Y веке) храм был перестроен в византийскую церковь, от которой также мало что осталось.