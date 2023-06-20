Почему в Туркменистане хотят закрыть “Врата ада”

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Несмотря на пугающее название и вред для экологии, “Врата ада” стали самым известным туристическим объектом в Туркменистане, но теперь там придумали способ избавиться от достопримечательности. Откуда взялись “Врата ада” и как их потушат - расскажем в этом материале.

Туркменистан - республика Центральной Азии, расположенная между Ираном, Узбекистаном, Афганистаном и Казахстаном - хранит много секретов. Одна из таких тайн - это “Врата ада” или Дарваза, что в переводе с туркменского означает “ворота”. Кратер искусственного происхождения находится в пустыне Каракумы, занимающей почти 70% территории Туркменистана.

Откуда взялись “Врата ада”?

Кратер образовался в результате геолого-разведочных работ, когда при попытке оценить залежи углеводородов, произошел обвал пород. И хотя никто тогда не погиб, в огромную дыру провалилось оборудование, а скопления выходившего газа стали представлять угрозу ближайшему поселению Дарваза, в честь которого кратер и получил одно из своих названий. Было решено исправить ситуацию поджогом газа в надежде, что он выгорит за некоторое время. Но кратер продолжает гореть уже более 50 лет, удивляя своим инфернальным видом.

Размеры газового кратера в Туркменистане таковы: 60 метров в диаметре и 20 метров глубиной. Особенно крупные языки пламени достигают 10-15 метров в высоту. Горящий кратер можно даже увидеть из космоса. Учитывая, что Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа, если ничего не сделать, “Врата ада” могут гореть еще долго.

Как потушат “Врата ада”?

Поскольку в правительстве страны обеспокоены, что сгорание больших объемов газа может наносить вред экологии и здоровью людей, а также теряется возможная прибыль от продажи газа, периодически ведутся разговоры о том, что кратер должен быть потушен. Но задача это непростая.

Еще в 2010 году тогдашний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов говорил о необходимости потушить "Врата ада", а в начале 2022 года повторил свой призыв. Высказывались разные варианты решения проблемы, звучала даже версия взрыва ядерной бомбы, как в случае с перекрытием месторождения в Узбекистане в 1960-е. Теперь заявлено о вероятном решении “огненной” головоломки: планируется пробурить еще одну скважину и отводить газ через нее, тем самым ограничив приток газа к воронке.

Побывать во “Вратах ада” и вернуться

Только один человек побывал в этой огненной яме. В 2013 году в рамках экспедиции National Geographic Джордж Курунис спустился на дно кратера, где температура доходит до 400°C. Исследователю понадобилось специальное оборудование, чтобы войти в каньон без угрозы для жизни. К слову, этот же исследователь стал первым человеком, который пересек кипящее канадское озеро Бойлинг, окутанное облаком пара. Во время экспедиции Курунис собрал образцы почвы. Было обнаружено, что в кратере обитают необычные формы жизни - микроорганизмы-экстремофилы, живущие в экстремальных условиях.

Где еще есть природный вечный огонь?

Дарваза - это не единственное место в мире, где на поверхность выходит горящий газ:

В Турции есть Янарташ или "горящая гора", расположенная недалеко от Кемера. Пламя там не гаснет тысячелетиями. Это очень популярный туристический объект.

Азербайджанский Янардаг также не перестает гореть с древнейших времен. Кроме этой горы в Азербайджане есть и другие места с вечным огнем, например в храме Атешгях.

В Ираке есть свое вечное пламя - Баба-Гургур, который горит уже 4 тысячелетия.

В Туркменистане еще два подобных провала, но они не горят и газа на поверхность там выходит намного меньше.

Как получить визу в Туркменистан?

Туркменистан - одна из самых закрытых стран в мире, но попасть в нее можно. Россия в этом году высказывала желание обоюдно отменить визовый режим с Туркменистаном, но дальше дело не пошло. Правда, дело здесь не в России: в Туркменистан нельзя попасть без визы гражданам любой страны мира, кроме жителей некоторых областей и районов Казахстана и Узбекистана, но срок ограничен несколькими днями. То есть единственный способ попасть в Туркменистан из России - получить визу.

Получение визы в Туркменистан - достаточно трудоемкий процесс, если дело касается туризма. Для посещения родственников или присутствия на похоронах условия немного другие. Визу скорее всего дадут, если есть приглашение от туристической фирмы с лицензией на туристическую деятельность в стране, обязательно одобренное миграционной службой Туркменистана.