Россия захотела отказаться от виз с Туркменистаном

Опубликовано: 10:55, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В посольстве РФ в Ашхабаде сообщили о готовности Москвы отказаться от визового режима, но такое желание должно последовать и от туркменской стороны. Сейчас Туркменистан имеет визовый режим со всеми странами.

Мы готовы отказаться от визового режима с Туркменистаном, но такое желание должно исходить и из Ашхабада, сообщил российский посол в этой стране Александр Блохин.

Он отметил готовность российской стороны либерализировать вопросы, связанные с визовым режимами и туризмом. Однако, по его словам, это произойдет после того, как станет известно, будет ли готов Туркменистан обсуждать такие темы.

При этом дипломат заверил, что сегодня Москва ничего не навязывает Ашхабаду и будет уважать любые решения Туркменистана по этому вопросу.

Также Блохин напомнил о визовом режиме Туркменистана со всеми государствами мира, подчеркнув, что это их внутреннее дело, поскольку страна придает весомое значение вопросам безопасности.