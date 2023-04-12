Казахстан и Китай введут безвиз

Опубликовано: 16:41, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Взаимный безвизовый режим вводится между Китаем и Казахстаном. Граждане обеих стран смогут находиться без визы на территории другого государства в течение 30 дней. Соглашение о безвизе будет подписано в ходе официального визита президента Казахстана в Китай.

Власти Казахстана и Китая намерены ввести взаимный безвизовый режим, информирует пресс-служба МИД Казахстана.

Сообщается, что внешнеполитическим ведомством Казахстана был подготовлен проект документа «О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований».

В соответствии с документом, граждане Казахстана смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.

В том случае, если граждане одной из стран собираются оставаться на территории государства другой стороны дольше предусмотренного срока, они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.

Данное соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай в городе Сиань, которое запланировано на 18 мая 2023 года.