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"Врата ада" потушат в Туркменистане

&quot;Врата ада&quot; потушат в Туркменистане
Туркменистан может лишиться одной из своих самых ярких достопримечательностей - горящего кратера "Врата ада" в пустыне Каракумы. Проект уже подготовлен.

Горящий газовый кратер, ставший одной из достопримечательностей Туркменистана, готовятся потушить спустя более чем 50 лет, детали рассказала руководитель лаборатории в профильном НИИ госконцерна "Туркменгаз" Ирина Лурьева.

По ее словам, специалисты уже разработали проект. Планируется по возможности отвести газ от горящей в Каракумах скважины. Для этого неподалеку будет пробурена новая скважина, которая будет забирать газ от кратера, пишет ТАСС.

Сейчас проект находится на этапе согласования в профильных ведомствах.

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