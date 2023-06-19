"Врата ада" потушат в Туркменистане

Опубликовано: 19:49, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Туркменистан может лишиться одной из своих самых ярких достопримечательностей - горящего кратера "Врата ада" в пустыне Каракумы. Проект уже подготовлен.

Горящий газовый кратер, ставший одной из достопримечательностей Туркменистана, готовятся потушить спустя более чем 50 лет, детали рассказала руководитель лаборатории в профильном НИИ госконцерна "Туркменгаз" Ирина Лурьева.

По ее словам, специалисты уже разработали проект. Планируется по возможности отвести газ от горящей в Каракумах скважины. Для этого неподалеку будет пробурена новая скважина, которая будет забирать газ от кратера, пишет ТАСС.

Сейчас проект находится на этапе согласования в профильных ведомствах.