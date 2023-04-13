Туркменистан бурит новую скважину на месторождении Гуйджик

Опубликовано: 8:58, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туркменистан начал бурение новой газовой скважины на месторождении Гуйджик в Балканском регионе страны – ее глубина составит 2060 метров.

Туркменский государственный концерн "Туркменнебит" ("Туркменнефть") ведет бурение на эксплуатационной скважине № 148 проектной глубиной 2060 метров.

Бурение ведется мощной китайской буровой установкой J-30T, в процессе используется российское геофизическое оборудование по сейсморазведке, обеспечивающее 3D-просмотр скопления углеводородов, что позволяет значительно сократить время при спуско-подъемных операциях, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Новую скважину, которая, по предварительным данным, является нефтегазоносной, концерн планирует сдать под промышленное освоение в конце 2023 года.

Напомним, по запасам нефти и газа Туркменистан входит в число ведущих стран мира.