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Туркменистан бурит новую скважину на месторождении Гуйджик

Туркменистан бурит новую скважину на месторождении Гуйджик
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туркменистан начал бурение новой газовой скважины на месторождении Гуйджик в Балканском регионе страны – ее глубина составит 2060 метров.

Туркменский государственный концерн "Туркменнебит" ("Туркменнефть") ведет бурение на эксплуатационной скважине № 148 проектной глубиной 2060 метров.

Бурение ведется мощной китайской буровой установкой J-30T, в процессе используется российское геофизическое оборудование по сейсморазведке, обеспечивающее 3D-просмотр скопления углеводородов, что позволяет значительно сократить время при спуско-подъемных операциях, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Новую скважину, которая, по предварительным данным, является нефтегазоносной, концерн планирует сдать под промышленное освоение в конце 2023 года.

Напомним, по запасам нефти и газа Туркменистан входит в число ведущих стран мира.

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