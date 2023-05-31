7 подземных локаций Турции

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Турция не испытывает недостатка в исторических и культурных памятниках и невероятных природных ландшафтах, но там есть места, для посещения которых необходимо спуститься под землю. Целые города, водохранилища, церкви и гробницы, которые не стерло с лица земли ни время, ни стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения или песчаные бури.

Все они были построены человеком, демонстрируя достижения инженерной мысли и архитектуры тех времен, учитывая, сколько веков назад велось их строительство. В одной лишь Каппадокии уже обнаружено 36 подземных городов. Посещение любой из этих локаций - приключение, дающее дополнительное представление об истории, культуре и искусстве этой уникальной страны, расположенной на стыке востока и запада. Причем совершенно неважно, в какое время года их посещать. А в наиболее теплое время года эти места, спрятанные под землей, становятся дополнительным укрытием от летней турецкой жары.

Цистерна Базилика, Стамбул

Расположенная напротив собора Святой Софии Цистерна Базилика - самая большая из нескольких десятков подземных водохранилищ, когда-то снабжавших Стамбул водой. Достроенная в 532 году при византийском императоре Юстиниане, цистерна похожа на собор или дворец не только своими античными храмовыми колоннами, но и размером. Сводчатый потолок сооружения поддерживают более 330 мраморных колонн в ионическом или коринфском стиле. Цистерна могла вместить до 80 тысяч кубических метров воды, поступавшей сюда по акведукам из Белградского леса. В Цистерну попадают, спустившись по 52-ступенчатой каменной лестнице: посетителей встречают ряды загадочно подсвеченных колонн, играет классическая музыка.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уровень воды поддерживается низкий для удобства посещения, к тому же через цистерну проходят пешеходные дорожки, а между колонн плавают золотые рыбки. Самый любимый у туристов объект - это две колонны с головами Медузы Горгоны - одна расположена вверх ногами, другая повернута боком. Легенда гласит, что они были размещены таким образом, чтобы никто не мог окаменеть от их взгляда. На территории музея, рядом со входом есть даже кафе в похожей стилистике, где можно перекусить. Поскольку это одна из главных туристических достопримечательностей Стамбула, в кассу всегда стоит длинная очередь, которая тем не менее двигается довольно быстро, но все равно лучше идти на площадь пораньше с утра.

Деринкую, Каппадокия

Деринкую - крупнейший из подземных городов Каппадокии - уходит в глубину на почти 80 метров. Считается, что город мог быть построен хеттами в 19-12 веках до н.э, но полного развития достиг при византийцах. Город служил убежищем во время разнообразных войн и набегов в регионе, вмещая до 20 тысяч человек, а также скот и провизию. Выходы закрывались массивными камнями, а неприметные узкие шахты обеспечивали вентиляцию. Внутри были даже прессы для изготовления вина и масла, и многие другие удобства, к тому же Деринкую был связан с другими подземными городами сетью туннелей. Передвижение по подземному городу осуществляется через тоннели и по крутым каменным ступеням, а потолок довольно низкий, поэтому людям с клаустрофобией там скорее всего будет некомфортно.

Цистерна и крепость Дара, Мардин

Дара - одно из старейших поселений в Верхней Месопотамии, расположенное всего в 30 км от столь же древнего города Мардин. Через эту римско-византийскую крепость когда-то проходил Великий шелковый путь. Наиболее важными фрагментами крепости считаются укрепленные городские стены, пещерные дома, цистерны и некрополь с сотнями гробниц, высеченных в скале. Цистерна 6 века, куда можно спуститься на 25 метров под землю, была случайно обнаружена под фундаментом жилого дома в одноименной деревне Дара. Причем раскопки в этом месте все еще продолжаются.

Врата Плутона, Денизли

Рядом с травертиновыми террасами и горячими источниками Памуккале на западе Турции лежат руины античного города Иераполиса. В конце 2-го века до нашей эры это был популярный курортный город, но это место таит в себе и гораздо более зловещую тайну. В римские времена считалось, что там находятся "врата в ад". Обнаружив, что из пещеры в скале вырываются токсичные газы, убивая птиц и мелких животных, римляне создали там святилище "Плутонион". Они считали, что это ворота в подземный мир, принадлежащие богу Плутону, а смертоносные испарения были дыханием пса Цербера, охраняющего вход в царство мертвых. Совершались жертвоприношения птиц и даже более крупных животных священниками, которые чудесным образом возвращались целым и невредимым. Современная наука нашла причину этого явления: в течение дня концентрация выходящего из расщелины углекислого газа меняется, так что он представляет опасность лишь у самой поверхности земли и ночью. До врат Плутона, найденных учеными в 2013 году и открытых для широкой публики спустя 5 лет, можно добраться из Измира или Денизли.

Каймаклы, Каппадокия

Подземный город Каймаклы находится в одноименной цитадели, в менее чем 20 км от города Невшехир. Отличие от Деринкую, с которым он соединяется подземным тоннелем, в том, что для здесь туристы могут посмотреть только четыре верхних уровня, ниже все еще идут раскопки, но зато здесь хорошая подсветка. Все помещения расположены вокруг вентиляционных шахт. Чтобы добраться в Каймаклы, не обязательно ехать с экскурсией, можно добраться самостоятельно на автобусе из Невшехира.

Некрополь Миры, Демре

Древний ликийский город Демре находится на юго-западе Турции, недалеко от Анталии. Датируемый 4 веком до н.э. Демре прославился из-за высеченных в скалах гробниц, усеявших собой склон горы. Считается, что первоначально гробницы были окрашен в ярко-красный, желтый, синий и пурпурный цвета. Некрополь делится на океанский некрополь и речной некрополь, в зависимости от того, на какую сторону он обращен. Также в Демре находится Церковь Святого Николая с саркофагом, где он был похоронен.

Церковь в Невшехирском замке, Каппадокия

Пока вы находитесь в Каймаклы, стоит посетить Невшехирский замок и скальный город Каяшехир. Несколько лет назад во время раскопок обширной территории, занимаемой замком, было сделано очередное открытие: церковь с хорошо сохранившимися фресками в потолочной части, изображающими Иисуса Христа. Считается, что церковь, стены которой, к сожалению, датируется 5 веком нашей эры. Невшехир - это главный транспортный узел Каппадокии, так что добраться до него можно из многих городов Турции по автомагистралям.