Вестник Кавказа

Мощность землетрясения в Стамбуле превысила 30 килотонн тротила

Мощность землетрясения в Стамбуле превысила 30 килотонн тротила
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции сравнили мощность стамбульского землетрясения с 30 килотоннами тротила. В результате мощных подземных толчков, произошедших в эту среду, ни один человек не погиб.

Энергия, выброшенная в результате вчерашнего землетрясения в Стамбуле, превысила 30 тыс тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом информирует 24 апреля турецкий департамент по делам ЧС (AFAD).

"Энергия, выделившаяся при землетрясении магнитудой 6,2, произошедшего 23 апреля, составила более 30 килотонн в тротиловом эквиваленте" 

– AFAD

В департаменте отметили, что это почти в 4 раза больше, чем при землетрясении магнитудой 5,8, которой произошло в том же регионе в двадцатых числах сентября 2019 года.

В AFAD также поведали, что подземные толчки ощущалось в радиусе 300 км от эпицентра. Ожидается, что повторные толчки прекратятся в ближайшие несколько недель.

Напомним, в среду Мраморное море потрясло сильное землетрясение, после которого последовало около трех сотен афтершоков. Подземные толчки ощущались в Стамбуле и в других населенных пунктах. В результате природного катаклизма никто не погиб.

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