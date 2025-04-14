Вестник Кавказа

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В Стамбуле произошло сильное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три подземных толчка произошли сегодня днем в Стамбуле. Информации о материальном ущербе и пострадавших пока не поступало.

Сегодня днем Стамбул стал центром сейсмической активности. В городе и окрестностях зафиксированы несколько ощутимых подземных толчков, самый сильный из которых достиг магнитуды 6,2, передают турецкие СМИ. 

Первые толчки были зафиксированы в 12:50 по местному времени в районе Силиври. Приборы зафиксировали магнитуду 3,9. 

Вскоре после этого турецкий мегаполис потрясли еще два толчка – на 4,4 и 6,2. 

Оперативные службы Турции не сообщают о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения.

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