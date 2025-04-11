В Стамбуле начался сбор подписей за досрочные президентские выборы

Оппозиция начала сбор подписей за досрочные выборы президента и освобождение мэра Стамбула Имамоглу.
В Стамбуле начался сбор подписей за проведение в Турции досрочных выборов главы государства. Сбор проводят активисты от оппозиции.
Сообщается, что оппозиционеры также проводят сбор подписей за освобождение из-под ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
"Я хочу, чтобы Имамоглу был освобожден, а также можно скорее были проведены выборы, на которых будет обеспечена демократическая и справедливая борьба"
– текст обращения
Отметим, что в Народно-республиканской партии (CHP) заявили, что оппозиции удалось собрать свыше 10 млн подписей граждан страны, передает РИА Новости.
Напомним, что выборы президента Турции запланированы на 2028 год. Власти страны ранее заявляли, что не планируют проводить досрочные выборы главы государства.