Вестник Кавказа

Суд над Имамоглу пройдет летом

Суд над Имамоглу пройдет летом
© Фото: Arzu Çakır/общественное достояние
Суд над экс-мэром Стамбула Имамоглу отложили до лета. Политика обвиняют в коррупции.

Оппозиционный экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу предстанет перед судом 16 июня, сообщают турецкие СМИ. 

Сообщается, что политик находится в изоляторе. Его арестовали 23 марта. 

Власти обвиняют Имамоглу в коррупции, он может получить до 7 лет тюрьмы в случае вынесения обвинительного вердикта. Также бывшему градоначальнику Стамбула могут запретить политическую деятельность на пять лет. 

Напомним, что турецкая оппозиция считает дело против Имамоглу политически мотивированным, так как экс-мэр мог стать кандидатом на выборах президента страны и составить конкуренцию Эрдогану.  В стране прошли массовые митинги в поддержку оппозиционного деятеля, оппозиция также начала сбор подписей за досрочные выборы главы государства.

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