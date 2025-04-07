Суд над Имамоглу пройдет летом

Суд над экс-мэром Стамбула Имамоглу отложили до лета. Политика обвиняют в коррупции.

Оппозиционный экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу предстанет перед судом 16 июня, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что политик находится в изоляторе. Его арестовали 23 марта.

Власти обвиняют Имамоглу в коррупции, он может получить до 7 лет тюрьмы в случае вынесения обвинительного вердикта. Также бывшему градоначальнику Стамбула могут запретить политическую деятельность на пять лет.

Напомним, что турецкая оппозиция считает дело против Имамоглу политически мотивированным, так как экс-мэр мог стать кандидатом на выборах президента страны и составить конкуренцию Эрдогану. В стране прошли массовые митинги в поддержку оппозиционного деятеля, оппозиция также начала сбор подписей за досрочные выборы главы государства.