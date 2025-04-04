В Стамбуле отпустили под залог около 130 участников протестов

В Турции освободили под залог почти 130 человек, задержанных после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Имамоглу.

В Стамбуле освободили под залог 127 человек, которые были задержаны после протестных акций в поддержку оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, сообщают СМИ.

Сообщается, что большая часть освобожденных – принимавшие участие в акциях протеста студенты, которых блюстители порядка задержали дома 24 марта.

Отметим, что всего в Турции задержали порядка 2 тыс человек с конца марта.

Напомним, что Экрем Имамоглу был задержан полицией 19 марта. Ему вменяют в вину коррупцию, оппозиция считает дело политически мотивированным, так как политик был одним из главных кандидатов на предстоящих выборах президента Турции.