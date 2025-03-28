Вестник Кавказа

Москва выступает за стабилизацию ситуации в Турции

Москва выступает за стабилизацию ситуации в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ выступили за стабилизацию обстановки в Турции и достижение национального согласия.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на нормализацию ситуации в Турции. При этом Захарова не стала давать оценки политическим событиям в стране, отметив, что происходящее является внутренним делом Анкары. 

"Турецкая республика - наш важный сосед, партнер, поэтому происходящее там не может нас не заботить. Мы считаем, что процессы в этой стране являются ее суверенным делом, уважаем право Анкары самостоятельно определять подходы к решению вопросов, которые касаются внутриполитической ситуации"

– Мария Захарова 

Захарова подчеркнула, что позиция РФ остается неизменной, Москва по-прежнему поддерживает формат честных двусторонних отношений. 

Напомним, что в Турции в конце марта обострилось противостояние властей с оппозицией на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В стране прошли масштабные митинги, оппозиция планирует провести досрочные выборы в стране, а также призывает к бойкоту компаний, связанных с властями.

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