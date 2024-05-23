ЦБ Турции потерял $35 млрд на фоне задержания мэра Стамбула

Запасы запасы Центробанка Турции уменьшились с $68,2 млрд до $33,5 млрд, согласно данным СМИ. Это случилось на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и массовых протестов.

Запасы Центробанка Турции с 19 марта, момента задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, уменьшились с $68,2 млрд до $33,5 млрд. По состоянию на 3 апреля, когда в Турции начались недельные выходные в связи с праздником Рамадан, потери достигли $34,7 млрд, сообщила газета Sozcu.

Ранее глава турецкого Центробанка Фатих Карахан передал, что в течение трех дней интервенции на рынках было продано $25 млрд для стабилизации курса турецкой лиры. 19 марта она подешевела на 11%, а торги на Стамбульской бирже несколько раз останавливались.

Ситуация, которая складывается на рынках, может обесценить усилия руководства Турции по снижению к концу 2025 года инфляции до 24%, отметили в издании. Вероятно, она также вырастет в апреле из-за увеличения цен на электроэнергию. По данным национального института статистики (TUİK), темпы инфляции в Турции по итогам марта составили 38,10% в годовом исчислении в сравнении с 39,05% в феврале.

По мнению главы Минфина Турции Мехмета Шимшека, протесты из-за задержания градоначальника Стамбула не будут иметь долгоиграющих последствий.

"Снижение курса лиры по отношению к доллару примерно на 3-3,5% может иметь ограниченный эффект в апреле, но если смотреть на среднесрочную перспективу - год и далее, то это приведет к дезинфляции"

- Мехмет Шимшек

Напомним, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестовал 19 марта. Его обвиняют в коррупции, мошенничестве и причастности к терроризму.