Жителей Стамбула предупредили о новых афтершоках

Стамбул продолжит трясти, а точнее потряхивать, в ближайшие дни, предупреждают со ссылкой на ученых местные власти.
Руководство города напомнило, что магнитуда основного подземного толчка составила 6,2. После произошли 184 афтершока, причем весьма сильных: магнитуда семи из них превысила 4.
"Афтершоки будут продолжаться еще некоторое время в ближайшие дни"
– мэрия Стамбула
Напомним, что землетрясение случилось сегодня днем в Мраморном море, недалеко от побережья. Число пострадавших составляет 236 человек, причем все они получили травмы от падения с высота и из-за паники, а не в результате обрушения зданий. Погибших нет. Обрушился лишь один дом, который был заброшен. Однако в целях максимальной безопасности власти эвакуировали 12 домов, которые получили повреждения.