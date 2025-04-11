Вестник Кавказа

Жителей Стамбула предупредили о новых афтершоках

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые подземные толчки ожидают жителей и гостей Стамбула в ближайшие несколько дней. На данный момент количество афтершоков приближается к двумстам.

Стамбул продолжит трясти, а точнее потряхивать, в ближайшие дни, предупреждают со ссылкой на ученых местные власти.

Руководство города напомнило, что магнитуда основного подземного толчка составила 6,2. После произошли 184 афтершока, причем весьма сильных: магнитуда семи из них превысила 4.

"Афтершоки будут продолжаться еще некоторое время в ближайшие дни"

– мэрия Стамбула

Напомним, что землетрясение случилось сегодня днем в Мраморном море, недалеко от побережья. Число пострадавших составляет 236 человек, причем все они получили травмы от падения с высота и из-за паники, а не в результате обрушения зданий. Погибших нет. Обрушился лишь один дом, который был заброшен. Однако в целях максимальной безопасности власти эвакуировали 12 домов, которые получили повреждения.

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