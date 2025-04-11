Вестник Кавказа

Землетрясение в Стамбуле: число раненых почти достигло 240

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Количество пострадавших в результате мощного землетрясения, которое случилось сегодня в Стамбуле, выросло до практически 240. Подробности рассказал глава турецкого Минздрава. Он уточнил и характер ранений.

Сильное землетрясение в Стамбуле стало причиной травм у почти 240 человек, рассказал глава министерства здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

По его словам, от обрушений зданий никто не пострадал – в целом в городе обрушился только один дом, который ранее был заброшен.

"Речь идет только о тех, кто после толчков запаниковал и упал с высоты, или пережил паническую атаку, в общей сложности это 236 человек"

– глава Минздрава

По словам чиновника, все они чувствуют себя нормально.

Напомним, что магнитуда подземных толчков составила 6,2. Число афтершоков достигло 127. Эпицентр находился в Мраморном море, недалеко от побережья. Люди в Стамбуле ощущали толчки земли, в зданиях раскачивались люстры, двигалась мебель. Жителей 12 домов пришлось эвакуировать, так как здания могли быть повреждены. Погибших нет.

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