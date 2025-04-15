"Аэрофлот" продолжает летать в Стамбул после землетрясения

Сегодняшнее землетрясение в Стамбуле не повлияло на выполнение рейсов в этот город, сообщили в "Аэрофлоте". Аналогичное заявление также сделал лоукостер "Победа".

Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" продолжают летать в Турцию в соответствии с расписанием. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 23 апреля на страницах авиаперевозчика в соцсетях.

"В связи с появлением информации в СМИ о землетрясении в Турции "Аэрофлот" сообщает, что рейсы в Стамбул на данный момент выполняются в соответствии с расписанием"

– пресс-служба авиакомпании

Там отметили, что могут оперативно скорректировать расписание, если этого потребует ситуация.

В свою очередь, лоукостер "Победа", который принадлежит группе "Аэрофлот", также продолжает осуществлять рейсы в Стамбула и в обратном направлении.

"При необходимости мы будем принимать оперативные меры по корректировке расписания с учетом требований безопасности и интересов наших клиентов"

– пресс-служба лоукостера

Напомним, в среду в Стамбуле произошло мощное землетрясение, после которого последовало около полусотни афтершоков. В результате подземных толков пострадали более 150 человек, никто не погиб.