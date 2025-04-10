Вестник Кавказа

Землетрясение в Стамбуле: более 150 пострадавших

Землетрясение в Стамбуле: более 150 пострадавших
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Стамбула сообщили о большом числе пострадавших в результате землетрясения в городе. Информации о жертвах пока не поступало.

Серия сильных подземных толчков зафиксирована в Стамбуле сегодня днем. Городские власти сообщили о 151 пострадавшем, передают турецкие СМИ. 

Согласно предварительной информации, жертв нет. Администрация Стамбула подсчитывает материальный ущерб от природного явления. 

Отметим, что после трех толчков магнитудой до 6,2 было зафиксировано более 50 афтершоков, самый мощный из которых достиг магнитуды 5,9. 

Напомним, что первые толчки были отмечены около часа дня в районе Силиври в Стамбуле.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авиарейсов за рубеж из Баку на Курбан-байрам будет больше

Авиарейсов за рубеж из Баку на Курбан-байрам будет больше

Эрдоган занялся координацией ведомств после землетрясения в Стамбуле

Эрдоган занялся координацией ведомств после землетрясения в Стамбуле

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В Стамбуле начался сбор подписей за досрочные президентские выборы

В Стамбуле начался сбор подписей за досрочные президентские выборы

Турецкий суд отказался освободить мэра Стамбула

Турецкий суд отказался освободить мэра Стамбула

Контакты России и США продолжатся в Турции - AK Parti

Контакты России и США продолжатся в Турции - AK Parti

Скромные шаги: на какой стадии находится нормализация между США и Россией?

Скромные шаги: на какой стадии находится нормализация между США и Россией?

В Стамбуле отпустили под залог около 130 участников протестов

В Стамбуле отпустили под залог около 130 участников протестов

Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

Президент Турции не планирует встречаться с делегациями РФ и США

Президент Турции не планирует встречаться с делегациями РФ и США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы