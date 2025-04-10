Землетрясение в Стамбуле: более 150 пострадавших

Власти Стамбула сообщили о большом числе пострадавших в результате землетрясения в городе. Информации о жертвах пока не поступало.

Серия сильных подземных толчков зафиксирована в Стамбуле сегодня днем. Городские власти сообщили о 151 пострадавшем, передают турецкие СМИ.

Согласно предварительной информации, жертв нет. Администрация Стамбула подсчитывает материальный ущерб от природного явления.

Отметим, что после трех толчков магнитудой до 6,2 было зафиксировано более 50 афтершоков, самый мощный из которых достиг магнитуды 5,9.

Напомним, что первые толчки были отмечены около часа дня в районе Силиври в Стамбуле.