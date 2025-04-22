Число жертв взрыва в порту превысило 60 человек в Иране

Мощный взрыв в порту в Иране произошел два дня назад. На данный момент известно о 65 погибших, различные травмы получили более 1,2 тыс человек.

В Иране выросло число погибших в результате взрыва, прогремевшего в минувшие выходные в порту города Бендер-Аббас. Об этом рассказал губернатор провинции Хормозган, где и произошла эта трагедия.

По словам Мохаммада Ашури, жертвами ЧП стали по меньшей мере 65 человек. Различные травмы получили более 1,2 ты человек.

Взрыв в порту имени Шахида Раджаи раздался в субботу. По данным министерства внутренних дел Исламской Республики, он случился из-за халатности.

Согласно позиции властей, взрыв произошел на складе с химикатами. В местных СМИ отмечается, что причиной инцидента стало воспламенение цистерны с топливом. В связи со случившимся руководство страны объявило общенациональный траур.