Вестник Кавказа

Число жертв взрыва в порту превысило 60 человек в Иране

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мощный взрыв в порту в Иране произошел два дня назад. На данный момент известно о 65 погибших, различные травмы получили более 1,2 тыс человек.

В Иране выросло число погибших в результате взрыва, прогремевшего в минувшие выходные в порту города Бендер-Аббас. Об этом рассказал губернатор провинции Хормозган, где и произошла эта трагедия.

По словам Мохаммада Ашури, жертвами ЧП стали по меньшей мере 65 человек. Различные травмы получили более 1,2 ты человек.

Взрыв в порту имени Шахида Раджаи раздался в субботу. По данным министерства внутренних дел Исламской Республики, он случился из-за халатности.

Согласно позиции властей, взрыв произошел на складе с химикатами. В местных СМИ отмечается, что причиной инцидента стало воспламенение цистерны с топливом. В связи со случившимся руководство страны объявило общенациональный траур.

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