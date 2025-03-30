Пожар возобновился в пострадавшем от взрыва порту в Иране

В иранском порту в провинции Хормозган произошло повторное возгорание. Накануне в результате взрыва там погибли несколько десятков человек.

В порту в городе Бендер-Аббас, где накануне раздался мощный взрыв, возобновился пожар. Об этом сообщают 27 апреля иранские средства массовой информации.

По словам губернатора провинции Хормозган, где и произошла это ЧП, огонь снова появился в восточной части порта.

Мехрдад Хасанзаде подчеркнул, что причиной повторного возгорания стали битум и химвещества, которые находятся в ряде контейнеров.

Напомним, взрыв в порту прогремел в порту Бендер-Аббаса накануне. Жертвами трагедии стали несколько десятков человек, свыше 1,2 тыс пострадали. В связи со случившимся в понедельник в Исламской Республике объявлен общенациональной траур.