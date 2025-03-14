Политический истеблишмент Азербайджана посетит Лачин

Представители политических партий Азербайджана, политологи и руководители СМИ страны отправились в очередную поездку на освобожденные от армянской оккупации территории – им предстоит увидеть возрождающийся Лачин.

В Азербайджане сегодня стартует поездка в Карабах, в которой примут участие представители политической элиты страны – видные функционеры действующих в стране политических партий, известные политологи и политические обозреватели, а также редакторы выходящих в стране периодических печатных и интернет-изданий.

Они уже отправились в путь, а конечной точкой их путешествия, организованного администрацией президента Азербайджана, станет город Лачин, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В ходе совместной поездки представители политической элиты и средств массовой информации страны воочию увидят, как возрождается некогда серьезно разрушенный оккупантами город – как проходят строительно-восстановительные работы, как работают и что выпускают его уже действующие предприятия.

Нынешняя поездка - шестая в рамках здорового диалога между политическими силами страны. Аналогичные совместные поездки представителей политических сил были организованы в Агдам, дважды в Шушу, в Зангилан, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди.

Напомним, 28 лет Лачин находился под временной оккупацией Армении и за это время был сильно разрушен – вернуть его удалось 1 декабря 2020 года. Сейчас город активно развивается – он восстанавливается и застраивается, его население с каждым днем растет, к 2027 году в рамках проекта "Большое возвращение" оно вырастет до 12 тыс человек.