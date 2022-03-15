Лачин: четыре года мира

В Азербайджане сегодня большой праздник: ровно четыре года назад, 1 декабря 2020 года, город Лачин Восточно-Зангезурском экономическом районе страны был освобожден от армянской оккупации.

Начатая азербайджанской армией 27 сентября 2020 года контрнаступательная операция против Армении завершилась победой 9 ноября 2020 года, а уже 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президентом России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление, согласно которому Армения до 1 декабря обязалась вернуть Азербайджану Лачинский район.

Так 1 декабря 2020 года был положен конец 28-летней оккупации Лачина, и хотя город был серьезно разрушен покидавшими его оккупантами, в нем наконец наступил мир.

26 августа 2022 года села Забух и Сус Лачинского района были взяты под контроль, азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Лачина от армянской оккупации.

"История нашей Победы - прошло четыре года со дня освобождения Лачина от армянской оккупации"

- Ильхам Алиев

Сейчас Лачин активно развивается – его население с каждым днем растет, сейчас в отстраивающемся после оккупации городе уже живет почти тыс человек, а к 2027 году его население в рамках проекта "Большое возвращение" вырастет до 12 тыс человек.

Уже сегодня в городе заново отстроено более 700 домов и жилых комплексов, заработал разрушенный оккупантами кинотеатр, прошла первая свадьба, и даже заработал общественный транспорт.

А буквально две недели назад, 16 ноября, звание Культурной столицы Содружества независимых государств перешло от Самарканда к Лачину. Торжественная церемония состоялась в одном из театров Самарканда.

Удостоверение, которое подтверждает получение этого статуса, вручили спецпредставителю президента Азербайджана в Лачине Масиму Мамедову.

Есть у Лачина и День города – он вот уже второй год отмечается 26 августа.

Эта дата в календаре знаменательных дней Азербайджана появилась в прошлом, 2023 году – она была учреждена распоряжением президента страны Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года "Об учреждении дней города на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" и впервые была отпразднована в августе минувшего года.