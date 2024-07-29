Вестник Кавказа

Жители начнут возвращаться в Гюлябирд Лачинского района в 2024 году

Вид на Лачин
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Возвращение жителей в село Гюлябирд, расположенное в Лачинском районе Азербайджана, начнется до 2025 года. Кроме того, скоро здесь начнется строительство новых сел.

Процесс возвращения жителей в село Гюлябирд, которое находится в Лачинском районе Азербайджана, стартует уже в этом году.

Его начало анонсировал спецпредставитель президента в Лачинском районе Масим Мамедов, передает Report.

По словам Мамедова, в Лачинском районе будут построены и другие села: Горчу, Шалва, Эрикли и др. 

Лачинский район, который находится в Восточном Зангезуре, продолжает возрождаться. Третьего июля в селе Сус родился первый ребенок, его родители – дети вынужденных переселенцев – недавно вернулись на родину. В середине июля в селе Забух открылся детский сад. А со следующего года в Сусе будет действовать школа.

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