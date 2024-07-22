Вестник Кавказа

Население Лачина превысило 2 тысячи человек

Вид на Лачин
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром из Гарадагского района Баку в освобожденный от армянской оккупации Лачин отправилась новая группа вынужденных переселенцев – это еще 18 семей, которые станут новыми жителями восстановленного города.

Сегодня в обновленный Лачин, отстроенный после освобождения от армянской оккупации, прибывает еще 60 его новых жителей – колонна автомобилей с бывшими вынужденными переселенцами рано утром отправилась из Гарадагского района Баку.

В родной Лачин вернутся еще 18 семей, а население города теперь превысит 2 тыс жителей – с прибытием новой группы население города составит 2031 человек, в общей сложности 552 семьи, сообщает Trend.

В обновленном городе их ждут новые комфортабельные дома и отдельные квартиры, а также динамично развивающаяся городская инфраструктура: строятся новые дома, восстанавливаются культурные объекты, строятся новые предприятия, а значит – будут и рабочие места.

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