Участники Шушинского форума познакомились с обновленным Лачином

Несмотря на то, что официальная программа II Шушинского глобального медиафорума практически завершилась, его участники продолжают знакомиться с обновленными городами региона, освобожденными от армянской оккупации.

Сегодня днем участники прошедшего в азербайджанской Шуше II глобального медиафорума совершили прогулку по освобожденному от армянской оккупации обновленному городу Лачин.

Они не только погуляли по улицам возрожденного города и побеседовали с его жителями, но и посетили творческий центр "Хочазфильм", где им рассказали о работе центра, передает Trend.

В программе, подготовленной для более 150 участников форума из 49 стран мира, посещение еще ряда знаковых мест Лачина.